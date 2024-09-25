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Сутужно, але справляється: начальник Одеського ТЦК розповів про зарплату та роботу (відео)

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Фото: Ukrainian Witness | Юрій Пуйко розповів про роботу на посаді начальник Одеського обласного ТЦК

Заробітна плата керівника Одеського обласного ТЦК менша, ніж у військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях, повідомив військком Юрій Пуйко. Посадовець запевнив, що не приховує доходи та майно.

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Юрій Пуйко став керівником Одеського обласного територіального центру комплектування (ТЦК) з серпня 2024 року. Посадовець повідомив, що отримує зарплату менш як 30 тис. грн. У електронній декларації керівника ТЦК за минулий рік зазначені дещо більші доходи. Про деталі своєї роботи Пуйко розповів у інтерв'ю проєкту Ukrainian Witness.

Скандали в ТЦК - керівник Одеського військкомату Пуйко про деталі роботи та зарплату

Пуйко пояснив, що у терцентрі комплектування налагодили роботу зі співробітниками. Серед іншого, людей інструктують перед кожним патрулюванням, щоб вони діяли в межах закону. Зі слів начальника ТЦК, за свою роботу він отримує зарплатню меншу, ніж у деяких військовослужбовців. Всі доходи та майно посадовця, а також його дружини, можна побачити у електронній декларації. Він нічого не планує приховувати, пояснив військком, реагуючи на згадку про попереднього керівника Одеського ТЦК, в якого відшукали віллу в Іспанії. Приблизна зарплата — менш як 30 тис. грн і це замало, чути на відео.

"Розмір зарплати у ТЦК не буду казати, але вона набагато менша, ніж у тих військовослужбовців, які проходять службу в бойових військових частинах. Тобто це менш як 30 тис. грн. Сутужно, але нічого, справляємося", — пояснив керівник терцентру.

На порталі НАКЗ можна відшукати електронну декларацію, яку Пуйко заповнив у березні 2023 року. У документі зазначено, що раніше він працював у Хмельницькому обласному ТЦК і отримав 726 509 грн: на місяць виходить близько 60 тис. грн. У дружини Наталі — місячна зарплатня у лікарні 24 тис. грн. Родина володіє земельною ділянкою та двома кватирами (одна куплена у Черкасах у січні 2022 року, друга — в Чернівцях у січні 2023 року).

Скандали в ТЦК та події в Одесі

Зазначимо, Фокус писав про кілька скандалів, які стались у Одесі у зв'язку з діяльністю ТЦК. Наприклад, у червні військкоми посеред міста затримали водія швидкої допомоги, зняли його з чергування та завезли до ТЦК. Після цього під будівлею закладу зібрались лікарі та інші водії швидкої допомоги, які протестували проти такого рішення військових.

На початку серпня у пабліках з'явилось відео скандалу за участю подружньої пари та співробітників військкомату та поліції. Як пояснили службовці, жінка захищала чоловіка від ТЦК, кидалась на поліцію і, щоб з нею впоратись, довелось викликати з десяток правоохоронців.

Рік тому, влітку 2023-го, в Одесі зняли з посади керівника обласного ТЦК Євгена Борисова. Проти експосадовця відкрито кримінальне провадження, оскільки запідозрили незаконне збагачення на загальну суму 124 млн грн. Розслідувачі виявили у топчиновника віллу в Іспанії та розкішні авто.

Нагадуємо, 20 вересня голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про проблеми, які йому створювали місцеві керівники терцентрів комплектування, та про діяльність блогерів-зловмисників.