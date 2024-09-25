Подозреваемые в преступлениях: РФ хочет отправить на войну против Украины новую категорию лиц, — СМИ

Российские власти хотят разрешить лицам, которые имеют статус подозреваемых в совершении преступлений, отправиться на войну против Украины для пополнения личного состава оккупационной армии.

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Российские законодатели одобрили проект закона, который позволит вербовать на войну против Украины новую категорию лиц для пополнения личного состава армии страны-оккупанта. Об этом пишет Bloomberg.

Медиа отмечает, что верхняя палата российского парламента, Совет Федерации, принял соответствующий проект закона после того, как днем ранее Государственная дума также поддержала соответствующие изменения в законодательстве.

Согласно новым принятым положениям, теперь лица, которые получили подозрение или были обвинены в совершении различных преступлений, могут избежать суда и приговора, если отправятся на службу в армию страны-агрессора. Ранее такую "возможность" имели только те лица, которые были осужденными и отбывали наказание.

СМИ указывает, что пока российский диктатор Владимир Путин еще не подписал новые изменения в закон, однако такое решение "подчеркивает проблемы с личным составом, с которым сталкиваются вооруженные силы [РФ]".

Трое источников, приближенных к Кремлю и Минобороны РФ, сообщили, что российские военные получают недостаточное количество пополнения для восполнения потерь, которые "являются самыми высокими с начала вторжения в Украину [в феврале 2022 года]".

Bloomberg указывает, что Кремль пытается избежать новой волны мобилизации, поскольку в 2022 году Путин объявил о призыве 300 тысяч резервистов, что затем вызвало нарастание недовольства среди россиян и бегство из РФ сотен тысяч граждан.

Поэтому, добавляет СМИ, Кремль вербует новых людей на службу в армию, акцентировав внимание на увеличении выплат, патриотизме и других стимулах при поступлении в оккупационную армию.

Напомним, 16 июля британская разведка заявила, что РФ создает новую систему для учета призывников, чтобы предотвратить их бегство из России в случае объявления новой мобилизации.

19 сентября WSJ сообщал, что в начале 2024 года Путин не согласовал новую волну мобилизации в РФ, на которой настаивал бывший глава Минобороны РФ Шойгу.