Підозрювані в злочинах: РФ хоче відправити на війну проти України нову категорію осіб, — ЗМІ

Російська влада хоче дозволили особам, які мають статус підозрюваних у скоєнні злочинів, вирушити на війну проти України для поповнення особового складу окупаційної армії.

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Російські законодавці схвалили проєкт закону, який дозволить вербувати на війну проти України нову категорію осіб для поповнення особового складу армії країни-окупанта. Про це пише Bloomberg.

Медіа зазначає, що верхня палата російського парламенту, Рада Федерації, ухвалила відповідний проєкт закону після того, як днем раніше Державна дума також підтримала відповідні зміни у законодавстві.

Згідно з новими прийнятими положеннями, тепер особи, які отримали підозру чи були обвинувачені у скоєнні різних злочинів, можуть уникнути суду та вироку, якщо відправляться на службу в армію країни-агресора. Раніше таку "можливість" мали лише ті, хто був уже засудженим і відбував покарання.

ЗМІ вказує, що наразі російський диктатор Володимир Путін не ще підписав нові зміни до закону, однак таке рішення "підкреслює проблеми з особовим складом, з яким стикаються збройні сили [РФ]".

Троє джерел, які наближені до Кремля та Міноборони РФ, повідомили, що російські військові отримують недостатню кількість поповнення для перекривання втрат, які "є найвищими від початку вторгнення в Україну [в лютому 2022 року]".

Bloomberg вказує, що Кремль намагається уникнути нової хвилі мобілізації, оскільки у 2022 році Путін оголосив про призов 300 тисяч резервістів, що спричинило наростання невдоволення серед росіян і втечу з РФ сотень тисяч громадян.

Тому, додає ЗМІ, Кремль вербує нових людей на службу в армію, акцентуючи на збільшенні виплат, патріотизмі та інших стимулах за вступу в окупаційну армію.

Нагадаємо, 16 липня британська розвідка заявила, що РФ створює нову систему для обліку призовників, щоби запобігти їхній втечі з Росії у випадку оголошення нової мобілізації.

19 вересня WSJ повідомляв, що на початку 2024 року Путін не погодив нову хвилю мобілізації у РФ, на якій наполягав колишній глава Міноборони РФ Шойгу.