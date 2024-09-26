ВСУ начнут получат средства от российских активов через несколько месяцев, — Politico

В странах по всему миру насчитывается около 280 млрд долларов замороженных российских активов. Опасаясь последствий беспрецедентного шага, на Западе годами спорили, стоит ли полностью конфисковывать эти средства.

Related video

Министр финансов Канады Христя Фриланд выразила уверенность в том, что глобальный план по использованию российских активов для поддержки украинской армии продвигается вперед. Об этом пишет Politico.

"Я совершенно убеждена, что Украина начнет получать деньги в ближайшие месяцы", — заявила Фриланд в интервью журналистам, добавив, что сейчас согласовываются технические детали.

В странах по всему миру российские активы, замороженные после полномасштабного вторжения, исчисляются 280 миллиардами долларов.

Опасаясь непредвиденных глобальных последствий от беспрецедентного шага, представители стран Запада годами спорили о том, стоит ли полностью конфисковывать эти средства.

G7, в том числе Канада, США и Япония этим летом согласовали план по использованию прибыли от замороженных активов, чтобы предоставить Украине займ в размере 50 млрд долларов для финансирования армии.

Христя Фриланд была в авангарде такой инициативы. Для нее война в Украине носит личный характер. У канадского политика есть украинские корни, она работала журналисткой во время распада Советского Союза, а теперь поставила перед собой задачу добиться международной поддержки охваченной войной страны.

Журналисты отмечают, что Канада считается одним из самых заметных сторонников Украины: оказывала финансовую поддержку, а также арестовала российский грузовой самолет Ан-124 в аэропорту Торонто. Вместе с тем руководство страны не выполнило ряд обязательств, относящихся к расходам на НАТО. И пока еще из-за бюрократической волокиты не поставила Украине обещанную систему ПВО.

Украине давали "максимум три недели"

Фриланд также сказала, что была одной из немногих в G7, кого не удивило то обстоятельство, что Киев не пал в первую неделю полномасштабной войны. По ее словам, то, что Киев захватят в феврале 2022 года считалось истинной в последней инстанции.

"Когда Россия начала свое полномасштабное вторжение, все считали, что Киеву не выстоять. Может быть, неделю, может быть, две недели — максимум три недели", — вспомнила она.

Фриланд добавила, что даже "по-настоящему умные военные, умные аналитики" были совершенно уверены, что именно так и будет.

"Я же действительно верила, что украинский народ обладает решимостью и социальной сплоченностью, чтобы сопротивляться и сопротивляться успешно", — сказала она.

По словам Фриланд, ее также удивила ​​стойкость, проявленная Западом и союзникам.

"Поддержка оказалась глубже и продолжительнее <…> В конце концов, украинцы не просят британцев, канадцев сражаться и умирать там. Они делают это сами… и они делают мир безопаснее", — сказала она.

Напомним, что, по словам офицера ВСУ, РФ ставит перед собой целью полностью захватить Донецкую область.

Также сообщалось, что представители США и Украины считают, что из-за возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа Зеленский лично обратится к Харрис и Байдену насчет безусловных гарантий безопасности. Время терять нельзя, считают политики.