Разговаривает и узнает людей: морпех, потерявший в плену дар речи, идет на поправку (видео)

По словам матери бойца Миланы, сын узнал ее голос и лицо лишь спустя 3 дня, а еще через сутки начал проявлять эмоции — расплакался и прижался к ней. Сам Юрий не хочет забывать события плена.

Related video

23-летний морпех 36-й бригады Юрий Гульчук в российском плену потерял дар речи и больше не мог выражать какие-то эмоции. После возвращения домой ничего не изменилось, но сейчас, спустя несколько дней, он пошел на поправку. Об этом говорится в материале hromadske.

В плену боец пробыл 2 с половиной года и пытки со стороны россиян сделали из него другого человека, который больше не разговаривает и не проявляет эмоции. Мать Юрия делится, что сын узнал ее лицо и голос только на третий день после возвращения на родину, а вот эмоциональное узнавание случилось еще через сутки.

"Он расплакался и прижался ко мне, как ребенок к маме. В то утро психиатр сказал: чтобы Юра заговорил, ему придется провести минимум год в психиатрической больнице. А Юра заговорил уже через семь часов после этого. И начал очень быстро восстанавливаться", — рассказала Милана Компаниец.

Юрий Гульчук после возвращения из плена снова начал разговаривать Фото: hromadske Самочувствие Юрия Гульчука после плена стабилизируется Фото: hromadske

Спустя неделю после возвращения из плена мать снова навестила Юрия и он уже не просто говорил, а "выражался изысканным языком филолога". При этом не на все вопросы он хотел отвечать и останавливал любые попытки матери заглянуть ему в душу, ведь еще не пришло время.

Морпех рассказал о самочувствии после плена: детали

В комментарии журналистам он признался, что до последнего не верил, что его могут обменять и он снова увидит близких. Даже когда на границе он увидел российских пленных, на которых их меняли, Юрия не покидало ощущение, что это сон или обман разума. При этом события плена он забывать не хочет, ведь вынес из этого ценный урок.

"Переезд был очень стрессовый и долгий, он меня дезориентировал. Все, что происходило вокруг меня, — это был какой-то коловорот образов, картинок, и это только усиливало чувство иллюзии, сна. Я понял, что возле меня мама, а не другая женщина, но я не был до конца уверен: она из реального мира или из моих фантазий. Даже в первые дни в Киеве я думал, что вижу сон. Реальность проявлялась постепенно… Зачем же забывать? Я из плена вынес ценные уроки. К примеру, нужно быть очень внимательным не только к тому, что говоришь, но и к тому, что думаешь", — рассказал Юрий Гульчук.

Юрий Гульчук рассказал журналистам о состоянии после российского плена Фото: hromadske

На опубликованном ролике можно также увидеть, в каком состоянии вернувшийся из плена морпех. Он говорит, что еще немного шепелявит, но уже может выражать свои мысли. Самочувствие нормальное и уже даже получается встать на ноги.

"В ближайшее время планирую возможно на перекур сходить, если получится", — говорил морпех 36-й бригады.

Напомним, 19 сентября сообщалось, что матрос 36-й ОБМП потерял дар речи в российском плену, ведь подвергся пыткам "Доктора Зло". В плен Юрий Гульчук попал в апреле 2022 года, рассказала журналистам его мать Милана Компаниец. Информации о сыне было очень мало, но однажды его "сокамерники", которых обменяли, рассказали о пытках со стороны россиян.