Оккупантам приказали "молчать": в Мариуполе прогремел взрыв, пострадали 5 детей (карта)

Советник мэра Петр Андрющенко рассказал, что один мальчик попал в больницу с осколком в голове. Других двух раненых детей повезли оперировать в Донецк. Российские оккупанты уже традиционно обвинили Украину.

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В заброшенных зданиях временно оккупированного Мариуполя подорвались пятеро детей. Об этом 26 сентября сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

Инцидент произошел на улице Калужская на Левобережье.

"Куча скорых с сиренами. Есть ли погибшие и степень ранений на сейчас не известны, официально-оккупационная власть уже получила приказ "молчать"", — отметил Андрющенко.

Место взрыва на карте Фото: Андрющенко Time

Впоследствии он уточнил, что один мальчик госпитализирован в очень тяжелом состоянии. Состояние еще одной пострадавшей девочки выясняли.

"Всего на место прибыло 5 скорых. Просто ужас", — подчеркнул советник мэра.

Позже он проинформировал, что мальчика готовят к операции, у него в голове осколок. Четверо других пострадавших "без угрозы жизни". Выяснилось, что дети нашли снаряд, который сдетонировал.

"В этом моменте стоит напомнить, что россияне прекратили организованные работы по разминированию жилой зоны еще в прошлом году. Поэтому такого будет больше. К сожалению", — отметил Андрющенко.

Ночью на 27 сентября он раскрыл имена всех пострадавших детей и детали относительно их состояния:

Анастасия Лукач — осколочные ранения, отправлена в Донецк на операцию;

Максим Лукач — тяжелое состояние, попадание осколка в голову;

Анастасия Гнусарева — осколочные ранения, тяжелое состояние, находится в реанимации;

Бородай (имя неизвестно) — ученица третьего класса, рядом сестра;

Стас Киселев — семиклассник, повезли на операцию в Донецк.

"Очередные детские жертвы российской агрессии. Здоровья детям. Они точно ни в чем не виноваты", — добавил советник городского головы.

Что говорят оккупанты?

Вечером 26 сентября в пророссийском Telegram-канале с новостями Мариуполя проинформировали, что на улице Калужской "в заброшенном доме взорвалось что-то" и пострадали пятеро детей.

Представитель оккупационных властей Донецкой области Денис Пушилин заявил, что дети получили ранения "в результате киевской агрессии".

"В Мариуполе при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом ранения получили пятеро детей: три девочки 10 и 13 лет и два мальчика 10 и 14 лет. Три ребенка находятся в тяжелом состоянии, два — в состоянии средней степени тяжести", — передал он.

Напомним, 25 сентября в ЦНС предупредили, что российская пропаганда врет. Силы сопротивления заверили, что несмотря на публичные обещания оккупантов мариупольцы проведут зиму без отопления.

26 сентября стало известно о гибели первой заключенной россиянки, которая добровольно отправилась на войну в Украину. Она сидела за разбой в состоянии алкогольного опьянения и успела повоевать всего два месяца.