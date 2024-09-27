Окупантам наказали "мовчати": у Маріуполі прогримів вибух, постраждали 5 дітей (карта)

Радник мера Петро Андрющенко розповів, що один хлопчик потрапив у лікарню з уламком в голові. Інших двох поранених дітей повезли оперувати в Донецьк. Російські окупанти вже традиційно звинуватили Україну.

Related video

В покинутих будівлях тимчасово окупованого Маріуполя підірвались п’ятеро дітей. Про це 26 вересня повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Інцидент стався на вулиці Калузька на Лівобережжі.

"Купа швидких з сиренами. Чи є загиблі та ступінь поранень на зараз не відомі, офіційно-окупаційна влада вже отримала наказ "мовчати", — зазначив Андрющенко.

Місце вибуху на карті Фото: Андрющенко Time

Згодом він уточнив, що один хлопчик госпіталізований у дуже важкому стані. Стан ще однієї постраждалої дівчинки з’ясовували.

"Загалом на місце прибуло 5 швидких. Просто жах", — наголосив радник мера.

Пізніше він проінформував, що хлопчика готують до операції, у нього в голові уламок. Четверо інших постраждалих "без загрози життю". З’ясувалось, що діти знайшли снаряд, який здетонував.

"В цьому моменті варто нагадати, що росіяни припинили організовані роботи з розмінування житлової зони ще минулого року. Тому такого буде більшати. На жаль", — зауважив Андрющенко.

Вночі на 27 вересня він розкрив імена усіх постраждалих дітей та деталі щодо їхнього стану:

Анастасія Лукач — осколкові поранення, відправлена в Донецька на операцію;

Максим Лукач — важкий стан, потрапляння уламка в голову;

Анастасія Гнусарьова — осколкові поранення, важкий стан, перебуває в реанімації;

Бородай (ім’я невідоме) — учениця третього класу, поруч сестра;

Стас Кисельов — семикласник, повезли на операцію в Донецьк.

"Чергові дитячі жертви російської агресії. Здоров’я дітям. Вони точно ні в чому не винні", — додав радник міського голови.

Що кажуть окупанти?

Ввечері 26 вересня в проросійському Telegram-каналі з новинами Маріуполя проінформували, що на вулиці Калузькій "у покинутому будинку вибухнуло щось" і постраждали п’ятеро дітей.

Представник окупаційної влади Донецької області Денис Пушилін заявив, що діти зазнали поранення "внаслідок київської агресії".

"У Маріуполі за необережного поводження зі знайденим вибухонебезпечним предметом поранення зазнали п'ятеро дітей: три дівчинки 10 і 13 років і два хлопчики 10 і 14 років. Три дитини перебувають у тяжкому стані, дві – у стані середнього ступеня тяжкості", — передав він.

Нагадаємо, 25 вересня у ЦНС попередили, що російська пропаганда бреше. Сили спротиву запевнили, що попри публічні обіцянки окупантів маріупольці проведуть зиму без опалення.

26 вересня стало відомо про загибель першої ув’язненої росіянки, яка добровільно відправилась на війну в Україні. Вона сиділа за розбій у стані алкогольного сп’яніння і встигла повоювати лише два місяці.