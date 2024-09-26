Воювала два місяці: у РФ поховали першу ув'язнену, яка пішла на війну (фото)

Перша російська ув'язнена, яка уклала контракт з Міноборони, загинула не на війні, а на відстані 60 км від лінії фронту. Обставини смерті підозрілі, оскільки невідомий чоловік обіцяв провчити нову штурмовичку.

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Росіянка Олена Пімоненкова сиділа у колонії під Ленінградом за розбій, вчинений у стані алкогольного сп'яніння. Їй залишався рік до виходу на волю, але вона уклала контракт з Міноборони РФ та опинилась у військовій частині. Через два місяці після цього жінку поховали. Про долю громадянки РФ, яка вирішила приєднатись до злочинів російської армії, розповіло видання 47news.

РосЗМІ написало статтю про першу російську ексув'язнену, яка загинула після укладання контракту з Міноборони. 37-річна жінка відбувала термін у Тосненському районі Ленінградської області і в травні 2024 року вирішила приєднатись до ЗС РФ. Аналогічне бажання виникло ще у 60 росіянок, але відібрали лише 10: враховували злочини, за які їх покарали, поведінку, особливості характеру. Пімоненкова стала стрільцем-санітаром у штурмовому взводі. Через два місяці, 27 серпня, родина дізналась про її смерть. Місце смерті — не місця бойових дій в Україні, зауважили журналісти. Подія сталась у селі Спірне Бєлгородської області (за 60 км від кордону). Причина смерті — ДТП, повідомили сестрі. Водночас напередодні відбувся дивний дзвінок, у якому чоловічий голос обіцяв "відучити Олену від шкідливих звичок".

Видання опублікувало фото загиблої. На фото Пімоненкова — у російській військовій формі, носить кепку з позивним "Пастор". Жінка говорила рідним: радіє, що тепер "не зечка".

Мобілізація в РФ — російська ув'язнена з позивним "Пастор" Фото: З відкритих джерел Мобілізація в РФ — вербування російських жінок-ув'язнених Фото: З відкритих джерел

Журналісти видання "Важные истории" встановили, що загибла 23 рази притягувалась до кримінальної відповідальності. Серед її злочинів — крадіжки, грабіж, погрози убивством, викрадення авто.

Зазначимо, видання The New York Post у червні 2024 року розповіло про деталі вербування жінок-ув'язнених у російську армію. Як з'ясувалось, їх почали вербувати восени 2023 року. Точна кількість осіб, які на це погодились, невідома. Водночас є дані, що з однієї колонії забрали в армію 40 осіб з 400. Спершу таким жінкам не обіцяли помилування, як то було з жінками. Весною правила змінились: почали обіцяти зняття судимості і навіть говорили про зарплату у розмірі 2 тис. дол.

Тим часом український аналітик Євгеній Істребін дослідив виплати, які отримують росіяни під час укладання контракту з Міноборони РФ. Згідно з даними у росЗМІ, у деяких регіонах вони отримують понад 1 млн руб.

Нагадуємо, 19 вересня президент РФ Володимир Путін видав указ про збільшення російської армії на 180 тис. осіб. Військовий експерт пояснив, чи вплине це на поле бою в Україні.