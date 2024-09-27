50 единиц техники с десантом: ВСУ отбили российскую атаку вблизи Песчаного, — комбат (видео)

По словам командира ударных БпАК "Ахиллес" Юрия Федоренко, враг по итогам неудачного штурма потеряли 14 единиц техники, среди которой БМП и танки.

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В четверг, 26 сентября, российские войска предприняли попытку механизированного штурма на Купянском направлении в районе Песчаного. В штурме участвовало 50 единиц российского вооружения и военной техники. Об этом рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"В сторону Колесниковки и Кругляковки двигалось около 50 единиц российской бронированной техники с десантом. Батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр уничтожил и поразил 40 единиц военной техники", — уточнил Юрий Федоренко.

Он отметил, что уничтожено 14 единиц военной техники. Из них:

5 БМП;

3 танка;

БТР;

1 МТЛБ;

2 "Урала";

1 "Буханка";

1 квадроцикл.

Также поражено 26 единиц военной техники. Из них:

10 танков;

10 БМП;

1 БРЭМ;

3 МТЛБ;

1 БРЭМ;

1 "Урал".

В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений. На Харьковском направлении произошло три боестолкновения вблизи Старицы, Тихого и Волчанска.

Добавим, что о штурме российских ВС в районе Песчаного 26 сентября сообщали в DeepState. Отмечалось, что враг предоставил этому участку определенный приоритет, поэтому ожидается повторный массированный штурм.

Напомним, 25 сентября стало известно, что россияне захватили Песчаное и продолжили продвижение к левому берегу реки Оскол. В целом на Харьковщине россияне изменили тактику и перешли к активным штурмовым действиям.