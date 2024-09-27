50 одиниць техніки з десантом: ЗСУ відбили російську атаку поблизу Піщаного, — комбат (відео)

За словами командира ударних БпАК "Ахіллес" Юрія Федоренка, ворог за підсумками невдалого штурму втратили 14 одиниць техніки, серед якої БМП та танки.

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В четвер, 26 вересня, російські війська здійснили спробу механізованого штурму на Купʼянському напрямку в районі Піщаного. В штурмі брало участь 50 одиниць російського озброєння та військової техніки. Про це розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

"У бік Колесниківки та Кругляківки рухалося близько 50 одиниць російської броньованої техніки з десантом. Батальйон ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр знищив та уразив 40 одиниць військової техніки", — уточнив Юрій Федоренко.

Він зазначив, що знищено 14 одиниць військової техніки. З них:

5 БМП;

3 танки;

БТР;

1 МТЛБ;

2 "Урали";

1 "Буханка";

1 квадроцикл.

Також уражено 26 одиниць військової техніки. З них:

10 танків;

10 БМП;

1 БРЕМ;

3 МТЛБ;

1 БРЕМ;

1 "Урал".

В Генштабі зазначили, що протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Стариці, Тихого та Вовчанська.

Додамо, що про штурм російських ЗС в районі Піщаного 26 вересня повідомляли в DeepState. Зазначалось, що ворог надав цій ділянці певного пріоритету, тому очікується повторний масований штурм.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що росіяни захопили Піщане та продовжили просування до лівого берега річки Оскіл. Загалом на Харківщині росіяни змінили тактику та перейшли до активних штурмових дій.