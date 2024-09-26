Штурм став чимось новим: в DeepState розповіли про невдалу атаку в районі Піщаного (карта)

За даними аналітиків, в штурмі брало участь пів сотні одиниць озброєння та військової техніки. Частина її була знищена, а решті довелось відступити.

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Окупанти намагались атакувати українських військових в районі Піщаного. В штурмі брало участь 50 одиниць російського озброєння та військової техніки. Про це повідомили в DeepState.

"Щонайменше 9 ОВТ рухалося в напрямку Кругляківки та близько 40 ОВТ в напрямку Колесниківки. Частина мала десант на борту", — зазначено в повідомленні.

Велика частина ворожої техніки була знищена. Решті довелось відступити.

"Враховуючи, що до цього основні успіхи ворог досягав піхотою, то такого роду механізований штурм став чимось новим", — додали в DeepState.

Ворог надав цій ділянці певного пріоритету. Тому очікується, що російські війська спробують повторити масований штурм.

Ворожа атака в районі Піщаного

В Генеральному штабі зазначили, що російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 106 бойових зіткнень.

"На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення. Противник штурмував оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська", — уточнили там.

Раніше повідомлялось про тяжку ситуацію в Харківській області. Зокрема, ворог заволодів повністю населеним пунктом Піщане і продовжує просуватися в бік лівого берега річки Оскіл. Трохи південніше росіяни захопили Невське поблизу, що дало їм можливість форсувати річку Чорний Жеребець з лівого берега на правий.

Також російські окупанти почали стягувати сили в районі Кремінної та готуються до нових штурмів. Абсолютно на всіх напрямках ЗС РФ "лізуть, як таргани" з відносно невеликою кількістю техніки, відриваючи "шматочки фронту"