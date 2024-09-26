Штурм стал чем-то новым: в DeepState рассказали о неудачной атаке в районе Песчаного (карта)

По данным аналитиков, в штурме участвовало полсотни единиц вооружения и военной техники. Часть ее была уничтожена, а остальным пришлось отступить.

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Оккупанты пытались атаковать украинских военных в районе Песчаного. В штурме участвовало 50 единиц российского вооружения и военной техники. Об этом сообщили в DeepState.

"По меньшей мере 9 ВВТ двигалось в направлении Кругляковки и около 40 ВВТ в направлении Колесниковки. Часть имела десант на борту", — указано в сообщении.

Большая часть вражеской техники была уничтожена. Остальным пришлось отступить.

"Учитывая, что до этого основные успехи враг достигал пехотой, то такого рода механизированный штурм стал чем-то новым", — добавили в DeepState.

Враг предоставил этому участку определенный приоритет. Поэтому ожидается, что российские войска попытаются повторить массированный штурм.

Вражеская атака в районе Песчаного

В Генеральном штабе отметили, что российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 106 боевых столкновений.

"На Харьковском направлении произошло два боестолкновения. Противник штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Волчанска", — уточнили там.

Ранее сообщалось о тяжелой ситуации в Харьковской области. В частности, враг завладел полностью населенным пунктом Песчаное и продолжает продвигаться в сторону левого берега реки Оскол. Чуть южнее россияне захватили Невское вблизи, что дало им возможность форсировать реку Черный Жеребец с левого берега на правый.

Также российские оккупанты начали стягивать силы в районе Кременной и готовятся к новым штурмам. Абсолютно на всех направлениях ВС РФ "лезут, как тараканы" с относительно небольшим количеством техники, отрывая "кусочки фронта"