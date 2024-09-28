Затыкают все дыры: 89 бойцов ВСУ заявили о проблемах в своем батальоне

Бойцы считают, что их "добровольческий по духу и по факту создания батальон заслуживает лучшего командира".

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Бойцы 23-го отдельного стрелкового батальона открыто выступили против своего командира. Они недовольны отсутствием ротации, игнорированием руководством батальона их мнений и замечаний и постоянным применением подразделения для затыкания дыр. Открытое письмо с требованиями 89 бойцов батальона обнародовал на своей странице в Фейсбук военнослужащий Вячеслав Курбанов.

"Комбат, мы выражаем вам свое недоверие и требуем вашей отставки. Вы недостойны должности командира нашего батальона", — говорится в письме.

Далее в обращении указываются причины, того, что именно вызвало возмущение у бойцов:

командир, по их словам, ни разу не был ни на одной боевой позиции;

8 месяцев игнорирует рапорты заместителей командиров рот о неудовлетворительном морально-психологическом состоянии бойцов стрелковых рот;

несмотря на такое состояние в подразделении отдает приказы о штурмовых действиях, что приводит к "необоснованным потерям";

небрежное планирование операций, из-за пренебрежения мнением офицеров, из-за чего батальон понес потери;

игнорирование информации, что батальон не имеет достаточных сил на выполнение поставленной задачи;

угрозы личному составу, который настаивает на отводе и восстановлении;

ни разу не приехал и не пообщался с подчиненными.

"Вы требуете от полностью истощенных физически и психически бойцов продолжать выполнение боевых задач. Выводя истощенных бойцов на боевое дежурство, вы рискуете потерять не только людей, но и сами позиции, что в свою очередь может повлиять на обороноспособность всего фронта в определенном районе. Исходя из всего этого, мы выражаем вам свое недоверие, и требуем вашей отставки с должности командира 23 отдельного стрелкового батальона", — говорится в открытом письме.

Письмо подписали 89 бойцов батальона. Они считают, что их "добровольческий по духу и по факту создания батальон заслуживает лучшего командира".

Аналитики DeepState, которые освещают ситуацию на фронте, обеспокоились событиями в 23 батальоне и призвали командование обратить внимание на это обращение и пообещали, что будут держать руку на пульсе данной ситуации.

"Несмотря на физическое и психическое истощение бойцов, и игнорируя рапорты командиров рот о неудовлетворительном морально-психологическом состоянии личного состава, батальон после 18 месяцев оборонительных боев под селом Торское, был отправлен на штурмовые действия, а затем переведен на другой участок фронта в распоряжение уже 4-й для него с начала войны бригады, которая встретила его приказами о проведении наступательных действий. При этом командир батальона, как не общался с бойцами так и продолжает полностью игнорировать их мнение и их состояние, что ведет к большим потерям на новых позициях", — пишут аналитики DeepState.

В Генштабе ВСУ и в командовании батальона пока не отреагировали на открытое письмо 89 бойцов.

Напомним, что бойцы из подразделения взвода аэроразведки и ударных БпАК 1004 бригады обвинили командира взвода, экс-актёра "Дизель Шоу" Максима Нелипу в использовании военного автомобиля в собственных целях. По словам военных, он якобы находится в СЗЧ и организует сборы для нужд ВСУ, однако подразделение не видит этих денег.