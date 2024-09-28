Затикають усі діри: 89 бійців ЗСУ заявили про проблеми у своєму батальйоні

Бійці вважають, що їхній "добровольчий за духом і по факту створення батальйон заслуговує на кращого командира".

Related video

Бійці 23-го окремого стрілецького батальйону відкрито виступили проти свого командира. Вони невдоволені відсутністю ротації, ігноруванням керівництвом батальйону їхніх думок та зауважень і постійним застосуванням підрозділу для затикання дір. Відкритий лист з вимогами 89 бійців батальйону оприлюднив на своїй сторінці в Фейсбук військовослужбовець В'ячеслав Курбанов.

"Комбат, ми висловлюємо вам свою недовіру і вимагаємо вашої відставки. Ви негідні посади командира нашого батальйону", — йдеться у листі.

Далі в зверненні вказуються причини, того, що саме викликало обурення в бійців:

командир, за їхніми словами, жодного разу не був на жодній бойовій позиції;

8 місяців ігнорує рапорти заступників командирів рот про незадовільний морально-психологічний стан бійців стрілецьких рот;

попри такий стан у підрозділі віддає накази про штурмові дії, що призводить до "необґрунтовани втрат";

недбале планування операцій, через нехтування думкою офіцерів, через що батальйон поніс втрати;

ігнорування інформації, що батальйон не має достатніх сил на виконання поставленого завдання;

погрози особовому складу, який наполягає на відведенні та відновлення;

жодного разу не приїхав і не поспілкувався з підлеглими.

"Ви вимагаєте від повністю виснажених фізично і психічно бійців продовжувати виконання бойових завдань. Виводячи виснажених бійців на бойове чергування, ви ризикуєте втратити не тільки людей, але і самі позиції, що в свою чергу може вплинути на обороноздатність всього фронту у визначеному районі. Виходячи з усього цього, ми висловлюємо вам свою недовіру, і вимагаємо вашої відставки з посади командира 23 окремого стрілецького батальйону", — йдеться у відкритому листі.

Лист підписали 89 бійців батальйону. Вони вважають, що їхній "добровольчий за духом і по факту створення батальйон заслуговує на кращого командира".

Аналітики DeepState, які висвітлюють ситуацію на фронті, занепокоїлися подіями в 23 батальйоні і закликали командування звернути увагу на це звернення та пообіцяли, що будуть тримати руку на пульсі даної ситуації.

"Попри фізичне та психічне виснаження бійців, та ігноруючи рапорти командирів рот про незадовільний морально-психологічний стан особового складу, батальйон після 18 місяців оборонних боїв під селом Торське, був відправлений на штурмові дії, а потім переведений на іншу ділянку фронту в розпорядження вже 4-ї для нього з початку війни бригади, яка зустріла його наказами про проведення наступальних дій. При цьому командир батальйону, як не спілкувався з бійцями так і продовжує повністю ігнорувати їх думку та їх стан, що веде до більших втрат на нових позиціях", — пишуть аналітики DeepState.

У Генштабі ЗСУ і у командуванні батальйону поки що не відреагували на відкритий лист 89 бійців.

Нагадаємо, що бійці з підрозділу взводу аеророзвідки та ударних БпАК 1004 бригади звинуватили командира взводу, ексактора "Дизель Шоу" Максима Неліпу у використанні військового автомобіля у власних цілях. За словами військових, він нібито перебуває в СЗЧ та організовує збори для потреб ЗСУ, проте підрозділ не бачить цих грошей.