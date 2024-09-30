Новому генсеку НАТО Рютте придется столкнуться с рядом проблем в Альянсе, — СМИ

Новый генсек НАТО должен приложить усилия, чтобы сохранить единство среди членов Альянса по вопросу Украины, росту угроз от Москвы и увеличения финансирования на оборону, в частности для стран Восточной Европы.

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Будущий генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который начнет осуществлять свои полномочия с 1 октября, будет иметь ряд важных аспектов в повестке дня деятельности Альянса, которые придется решать за время своей каденции. Об этом пишет Reuters.

СМИ отмечает, что бывшему премьеру Нидерландов, который заменит на этом посту действующего генсека Йенса Столтенберга, нужно будет применить все свои навыки, чтобы "удержать западный альянс в единстве по вопросу войны в Украине, опасений относительно следующего шага Москвы и роста дальнейшей неопределенности в Вашингтоне".

Журналисты указывают, что основными задачами для Рютте станут продолжение поддержки Украины, увеличение расходов на оборону для членов Альянса и сохранить привлечение США в системе безопасности Европы. Ключевыми вызовами для нового генсека станут вероятное возвращение в Белый Дом Дональда Трампа и ответ на усиленные требования стран восточного фланга НАТО по укреплению обороны от угроз со стороны РФ.

Медиа отмечает, что Рютте столкнется с давлением со стороны стран Восточной Европы, которые требуют большей защиты от России. Ключевым вопросом повестки дня станет усиление восточного фланга Альянса, а также дальнейшее развертывание дополнительных сил и систем ПВО.

СМИ добавляет, что еще одним вызовом для нового генсека НАТО будет увеличение финансовых расходов членов Альянса, где определенная группа стран резко выступают против увеличения расходов на оборону. Именно Рютте должен сделать все необходимое, чтобы правительства "не экономили на обороне".

"Для него это вызов — убедить страны-члены инвестировать больше в собственную оборону и гораздо быстрее, чтобы получить возможности, которые выходят далеко за пределы существующих", — сказал бывший посол Словакии в НАТО Петер Батор.

Напомним, 26 июня Фокус сообщал, что Североатлантический Альянс избрал нового генерального секретаря организации. Им станет бывший глава нидерландского правительства Марк Рютте.

Позже WSJ написал, что Рютте является одним из самых опытных европейских политиков, которым умеет идти на консенсус, чтобы достичь нужного единства среди членов Альянса с разными взглядами.