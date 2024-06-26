Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мир

"НАТО в надежных руках": Североатлантический совет избрал нового генсека вместо Столтенберга

Марк Рютте, Йенс Столтенберг, НАТО
Фото: NATO | Марк Рютте и Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг считает, что его преемник является сильным лидером. Марк Рютте поблагодарил союзников за доверие.

Related video

В среду, 26 июня 2024 года, Североатлантический совет официально назначил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщают в военно-политическом альянсе.

Нидерландский политик приступит к выполнению своих функций генерального секретаря с 1 октября 2024 года. Собственно, тогда после десяти лет пребывания во главе Альянса подойдет к завершению срок полномочий действующего руководителя блока, норвежского государственного деятеля Йенса Столтенберга.

Йенс Столтенберг

Полномочия Йенса Столтенберга должны были завершиться еще 30 сентября 2022 года, однако из-за российского вторжения в Украину, его полномочия продлили до 30 сентября 2023 года. В июне 2023 года страны НАТО согласились продлить мандат Столтенберга, но в августе он заявил, что не согласится на продление мандата. Ожидается, что, завершив деятельность на посту Генерального секретаря НАТО, Йенс Столтенберг возглавит центральный банк Норвегии.

Fullscreen
Фото: twitter.com/jensstoltenberg

"Я искренне приветствую выбор союзников по НАТО Марка Рютте моим преемником. Марк является настоящим трансатлантиком, сильным лидером и построителем консенсуса. Я желаю ему успехов, поскольку мы продолжаем укреплять НАТО", — написал в Х Столтенберг, добавив, что оставляет НАТО в надежных руках.

"Для меня большая честь быть назначенным Генеральным секретарем НАТО. Альянс есть и будет оставаться краеугольным камнем нашей общей безопасности. Возглавлять это — ответственность, которую я не воспринимаю легкомысленно. Большое спасибо всем союзникам за доверие. Я с нетерпением жду начала работы с большой энергией в октябре как преемник Йенса Столтенберга, который прекрасно руководил НАТО в течение 10 лет и которым я всегда очень восхищался", — в свою очередь написал Марк Рютте.

Марк Рютте

Марк Рютте родился 14 февраля 1967 года в Гааге. После окончания института в течение десяти лет работал в пищевой промышленности, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. С 14 октября 2010 года является премьер-министром Нидерландов. О намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга он объявил в октябре 2023 года. В феврале 2024-го он получил официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции и впоследствии удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, поскольку для утверждения кандидатуры нового руководителя блока требуется единогласное согласие всех 32 стран-членов.

Fullscreen

С начала полномасштабного вторжения РФ премьер Нидерландов выступал в поддержку Украины. Сам Марк Рютте стал одним из инициаторов создания коалиции истребителей F-16. Также Рютте вместе с немецкими и датскими чиновниками работал над передачей украинским Вооруженным силам 100 танков Leopard. Кроме того, Марк Рютте предложил выкупить системы Patriot у стран, которые имеют их на своем вооружении, но не хотят передавать их Украине напрямую.

Важно
Артиллерия, БТР, радары: голландская военная помощь Украине

1 марта 2024 года Рютте посетил Харьков, где подписал соглашение о гарантиях безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским. В документе говорится о военной помощи на 2 млрд евро в текущем году и продолжении поддержки в течение следующих 10 лет. В январе прошлого года за "весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины" был награжден орденом князя Ярослава Мудрого I ст.

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис лишь 20 июня, последним решил сняться с "гонки" в пользу Марка Рютте.