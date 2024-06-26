"НАТО в надежных руках": Североатлантический совет избрал нового генсека вместо Столтенберга

Йенс Столтенберг считает, что его преемник является сильным лидером. Марк Рютте поблагодарил союзников за доверие.

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В среду, 26 июня 2024 года, Североатлантический совет официально назначил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО. Об этом сообщают в военно-политическом альянсе.

Нидерландский политик приступит к выполнению своих функций генерального секретаря с 1 октября 2024 года. Собственно, тогда после десяти лет пребывания во главе Альянса подойдет к завершению срок полномочий действующего руководителя блока, норвежского государственного деятеля Йенса Столтенберга.

Йенс Столтенберг

Полномочия Йенса Столтенберга должны были завершиться еще 30 сентября 2022 года, однако из-за российского вторжения в Украину, его полномочия продлили до 30 сентября 2023 года. В июне 2023 года страны НАТО согласились продлить мандат Столтенберга, но в августе он заявил, что не согласится на продление мандата. Ожидается, что, завершив деятельность на посту Генерального секретаря НАТО, Йенс Столтенберг возглавит центральный банк Норвегии.

"Я искренне приветствую выбор союзников по НАТО Марка Рютте моим преемником. Марк является настоящим трансатлантиком, сильным лидером и построителем консенсуса. Я желаю ему успехов, поскольку мы продолжаем укреплять НАТО", — написал в Х Столтенберг, добавив, что оставляет НАТО в надежных руках.

"Для меня большая честь быть назначенным Генеральным секретарем НАТО. Альянс есть и будет оставаться краеугольным камнем нашей общей безопасности. Возглавлять это — ответственность, которую я не воспринимаю легкомысленно. Большое спасибо всем союзникам за доверие. Я с нетерпением жду начала работы с большой энергией в октябре как преемник Йенса Столтенберга, который прекрасно руководил НАТО в течение 10 лет и которым я всегда очень восхищался", — в свою очередь написал Марк Рютте.

Марк Рютте

Марк Рютте родился 14 февраля 1967 года в Гааге. После окончания института в течение десяти лет работал в пищевой промышленности, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. С 14 октября 2010 года является премьер-министром Нидерландов. О намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга он объявил в октябре 2023 года. В феврале 2024-го он получил официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции и впоследствии удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, поскольку для утверждения кандидатуры нового руководителя блока требуется единогласное согласие всех 32 стран-членов.

С начала полномасштабного вторжения РФ премьер Нидерландов выступал в поддержку Украины. Сам Марк Рютте стал одним из инициаторов создания коалиции истребителей F-16. Также Рютте вместе с немецкими и датскими чиновниками работал над передачей украинским Вооруженным силам 100 танков Leopard. Кроме того, Марк Рютте предложил выкупить системы Patriot у стран, которые имеют их на своем вооружении, но не хотят передавать их Украине напрямую.

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1 марта 2024 года Рютте посетил Харьков, где подписал соглашение о гарантиях безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским. В документе говорится о военной помощи на 2 млрд евро в текущем году и продолжении поддержки в течение следующих 10 лет. В январе прошлого года за "весомый личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины" был награжден орденом князя Ярослава Мудрого I ст.

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис лишь 20 июня, последним решил сняться с "гонки" в пользу Марка Рютте.