"НАТО в надійних руках": Північноатлантична рада обрала нового генсека замість Столтенберга

Єнс Столтенберг вважає, що його наступник є сильним лідером. Марк Рютте подякував союзникам за довіру.

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У середу, 26 червня 2024 року, Північноатлантична рада офіційно призначила прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО. Про це повідомляють у військово-політичному альянсі.

Нідерландський політик приступить до виконання своїх функцій генерального секретаря з 1 жовтня 2024 року. Власне, тоді після десяти років перебування на чолі Альянсу добіжить до завершення термін повноважень чинного керівника блоку, норвезького державного діяча Єнса Столтенберга.

Єнс Столтенберг

Повноваження Єнса Столтенберга мали завершитись ще 30 вересня 2022 року, однак через російське вторгнення в Україну, його повноваження продовжили до 30 вересня 2023 року. У червні 2023 року країни НАТО погодилися продовжити мандат Столтенберґа, але у серпні він заявив, що не погодиться на продовження мандата. Очікується, що, завершивши діяльність на посаді Генерального секретаря НАТО, Єнс Столтенберг очолить центральний банк Норвегії.

"Я щиро вітаю вибір союзників по НАТО Марка Рютте моїм наступником. Марк є справжнім трансатлантиком, сильним лідером і побудовником консенсусу. Я бажаю йому успіхів, оскільки ми продовжуємо зміцнювати НАТО", — написав в Х Столтенберг, додавши, що залишає НАТО в надійних руках.

"Для мене велика честь бути призначеним Генеральним секретарем НАТО. Альянс є і залишатиметься наріжним каменем нашої спільної безпеки. Очолювати це — відповідальність, яку я не сприймаю легковажно. Велика подяка всім союзникам за довіру. Я з нетерпінням чекаю початку роботи з великою енергією в жовтні як наступник Єнса Столтенберга, який чудово керував НАТО протягом 10 років і яким я завжди дуже захоплювався", — своєю чергою написав Марк Рютте.

Марк Рютте

Марк Рютте народився 14 лютого 1967 року у Гаазі. Після закінчення інституту протягом десяти років працював у харчовій промисловості, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. З 14 жовтня 2010 року є прем'єр-міністрів Нідерландів. Про намір балотуватися на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа він оголосив у жовтні 2023 року. У лютому 2024-го він отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції й згодом вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, оскільки для затвердження кандидатури нового керівника блоку потрібна одноголосна згода усіх 32 країн-членів.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ прем'єр Нідерландів виступав на підтримку України. Сам Марк Рютте став одним з ініціаторів створення коаліції винищувачів F-16. Також Рютте разом з німецькими і данськими посадовцями працював над передачею українським Збройним силам 100 танків Leopard. Окрім того, Марк Рютте запропонував викупити системи Patriot у країн, які мають їх на своєму озброєнні, але не хочуть передавати їх Україні напряму.

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1 березня 2024 року Рютте відвідав Харків, де підписав угоду про гарантії безпеки з президентом України Володимиром Зеленським. У документі йдеться про військову допомогу на 2 млрд євро у поточному році й продовження підтримки протягом наступних 10 років. У січні минулого року за "вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України" був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого I ст.

Нагадаємо, президент Румунії Клаус Йоганніс лише 20 червня, останнім вирішив знятися з "перегонів" на користь Марка Рютте.