Новому генсеку НАТО Рютте доведеться зіткнутися з низкою проблем в Альянсі, — ЗМІ

Новий генсек НАТО повинен докласти зусиль, щоби зберегти єдність серед членів Альянсу щодо питання України, зростання загроз від Москви та збільшення фінансування на оборону, зокрема для країн Східної Європи.

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Майбутній генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який почне здійснювати свої повноваження з 1 жовтня, матиме низку важливих аспектів у порядку денному діяльності Альянсу, які доведеться розв’язувати за час своєї каденції. Про це пише Reuters.

ЗМІ наголошує, що колишньому прем’єру Нідерландів, який замінить на цій посаді чинного генсека Єнса Столтенберга, потрібно буде застосувати всі свої навички, аби "утримати західний альянс у єдності щодо питання війни в Україні, побоювань щодо наступного кроку Москви та зростання подальшої невизначеності у Вашингтоні".

Журналісти вказують, що основними завданнями для Рютте стануть продовження підтримки України, збільшення витрат на оборону для членів Альянсу та зберегти залучення США у системі безпеки Європи. Ключовими викликами для нового генсека стануть ймовірне повернення до Білого Дому Дональда Трампа та відповідь на посилені вимоги країн східного флангу НАТО щодо зміцнення оборони від загроз зі сторони РФ.

Медіа наголошує, що Рютте зіткнеться з тиском з боку країн Східної Європи, які вимагають більшого захисту від Росії. Ключовим питанням порядку денного стане посилення східного флангу Альянсу, а також подальше розгортання додаткових сил і систем ППО.

ЗМІ додає, що ще одним викликом для нового генсека НАТО буде збільшення фінансових витрат членів Альянсу, де певна група країн різко виступають проти збільшення видатків на оборони. Саме Рютте має зробити все належне, щоби уряди "не економили на обороні".

"Для нього це виклик — переконати країни-члени інвестувати більше у власну оборону і набагато швидше, щоб отримати можливості, які виходять далеко за межі існуючих", — сказав колишній посол Словаччини у НАТО Петер Батор.

Нагадаємо, 26 червня Фокус повідомляв, що Північноатлантичний Альянс обрав нового генерального секретаря організації. Ним стане колишній глава нідерландського уряду Марка Рютте.

Пізніше WSJ написав, що Рютте є одним із найдосвідченіших європейських політиків, яким вміє йти на консенсус, аби досягти потрібної єдності серед членів Альянсу з різними поглядами.