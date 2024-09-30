Мехвод вражеского БТРа устроил ДТП на поле боя и лишил россиян 3 единиц техники (видео)

Вражеский бронетранспортер, убегая с поля боя, поднял пыль, из-за чего не заметил другой БТР и на скорости его протаранил. Это ДТП вызвало заминку для еще одного БТРа, чем воспользовались украинские защитники.

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На одном из участков фронта российский механик-водитель помог ВСУ уничтожить три единицы бронированной техники россиян. Об этом сообщили бойцы 68-й егерской бригады ВСУ.

"История о том, как мехвод вражеского БТРа, убегая с поля боя, протаранил другой вражеский БТР. А наши FPV добили и их, и третий вражеский БТР в придачу", — рассказали бойцы.

На обнародованных кадрах видно, как вражеский бронетранспортер, убегая с поля боя, поднял пыль, из-за чего не заметил другой БТР и на скорости его протаранил. Это ДТП вызвало заминку для еще одного БТРа, который ехал неподалеку, он притормозил и остановился, и этим воспользовались украинские операторы БпЛА и попали в него с дрона. Также они подбили и БТРы, которые попали в ДТП.

Напомним, что 30 сентября ВС РФ в районе Волчанска на Харьковщине пытались провести масштабный механизированный штурм с привлечением почти 2 десятков единиц бронированной техники и сотни десантников. Штурм для них закончился неудачно.

Также 30 сентября сообщалось, что ВС РФ штурмуют несколькими колоннами в районе Угледара в Донецкой области. Также российские оккупанты пытаются улучшить свое положение возле Богоявленки, чтобы взять под контроль трассу снабжения, которая расположена с северо-востока к селу.