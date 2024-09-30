Мехвод ворожого БТРа влаштував ДТП на полі бою і позбавив росіян 3 одиниць техніки (відео)

Ворожий бронетранспортер, тікаючи з поля бою, здійняв куряву, через що не помітив інший БТР і на швидкості його протаранив. Ця ДТП викликала заминку для ще одного БТРа, чим скористалися українські захисники.

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На одній з ділянок фронту російський механік-водій допоміг ЗСУ знищити три одиниці броньованої техніки росіян. Про це повідомили бійці 68-ї єгерської бригади ЗСУ.

"Історія про те, як мехвод ворожого БТРа, втікаючи з поля бою, протаранив інший ворожий БТР. А наші FPV добили і їх, і третій ворожий БТР на додачу", — розповіли бійці.

На оприлюднених кадрах видно, як ворожий бронетранспортер, тікаючи з поля бою, здійняв куряву, через що не помітив інший БТР і на швидкості його протаранив. Ця ДТП викликала заминку для ще одного БТРа, який їхав неподалік, він пригальмував і зупинився, і цим скористалися українські оператори БпЛА і поцілили його з дрона. Також вони підбили і БТРи, які втрапили у ДТП.

Нагадаємо, що 30 вересня ЗС РФ в районі Вовчанська на Харківщині намагалися провести масштабний механізований штурм із залученням майже 2 десятків одиниць броньованої техніки та сотні десантників. Штурм для них закінчився невдало.

Також 30 вересня повідомлялося, що ЗС РФ штурмують кількома колонами в районі Вугледара в Донецькій області. Також російські окупанти намагаються покращити своє положення біля Богоявленки, щоб взяти під контроль трасу постачання, яка розташована з північного-сходу до села.