Бразилия модернизировала колесный танк EE-9 Cascavel, но он уже устарел, — Defense Express (видео)

По словам журналистов, заказанная в 2022 году модернизация уже концептуально устарела. Хотя серийное производство еще не начато.

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В Бразилии для руководства армии публично продемонстрировали модернизированную версию колесной боевой машины EE-9 Cascavel NG, которой, по сути, отводится функция разведывательной машины и колесного танка. Об этом пишет портал Defense Express.

Cascavel находится в арсенале бразильской армии с 70-х годов и проходит уже восьмую по счету модернизацию. Заказ на 98 обновленных Cascavel NG означает, что их планируют продержать в строю еще несколько десятков лет. Вместе с тем, авторы публикации, высказывают мнение о том, что заказанная в 2022 году модернизация уже концептуально устарела. Хотя серийное производство еще не начато.

Задачи по обновлению машины местная оборонная компания Akaer выполнила полностью. Cascavel NG получил цифровую систему управления огнем с новыми оптико-прицельными телевизионными устройствами и баллистическим компьютером в дополнение к штатной пушке калибра 90 мм. Добавился еще отдельный панорамный прицел, интеграция ПТРК MSS-1.2, ремоторизация, а также обновление подвески.

ПТРК MSS-1.2 — это бразильская разработка, которая стартовала в 80-х годах, была доведена до стадии прототипа в 2004 году, а в армию попала только в 2013-м. Этот ПТРК использует систему наведения "лазерная тропа" и имеет эффективную дальность до 2 км.

Журналисты считают такую модернизации по состоянию на 2022 год эталонной, но отмечают отсутствие противоминной защиты, установка которой была невозможна.

Есть вопросы относительно целого ряда мер по защите от дронов. Речь об отдельном боевом модуле с автоматической пушкой и снарядами с программируемым подрывом и комплексе активной защиты. Подобные решения уже приняты европейскими оборонными гигантами и взяты за основу в Японии.

Боевая машина EE-9 Cascavel NG

Установка ПТРК на базе боевых машин начинает конкурировать с идеей установки баражирующих боеприпасов или других дронов, которые позволяют атаковать в режиме NLOS (стрельба, когда цель не видна). Или использованием ПТРК с такой возможностью. Реалии поля боя демонстрируют, что очень важно иметь возможность вести эффективный огонь с закрытых позиций, потому что именно для этого в ВСУ применяются даже французские AMX-10RC.

В вооруженных силах Бразилии 98 модернизированных Cascavel NG будут нести службу вместе с закупленными у Италии колесными танками Centauro II.

Напомним, что венгерская армия усиливается танками Leopard 2A7HU новой версии, которые поставила Германия.

Также сообщалось, что в Южной Корее танк K1A2 с ДНК "Абрамса" совместили с боевой машиной K21 и K2 Black Panther.