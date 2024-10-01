Бразилія модернізувала колісний танк EE-9 Cascavel, але він уже застарів, — Defense Express (відео)

За словами журналістів, замовлена у 2022 році модернізація вже концептуально застаріла. Хоча серійне виробництво ще не розпочато.

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У Бразилії для керівництва армії публічно продемонстрували модернізовану версію колісної бойової машини EE-9 Cascavel NG, якій, по суті, відводиться функція розвідувальної машини та колісного танка. Про це пише портал Defense Express.

Cascavel перебуває в арсеналі бразильської армії з 70-х років і проходить уже восьму за рахунком модернізацію. Замовлення на 98 оновлених Cascavel NG означає, що їх планують протримати в строю ще кілька десятків років. Водночас автори публікації висловлюють думку про те, що замовлена у 2022 році модернізація вже концептуально застаріла. Хоча серійне виробництво ще не розпочато.

Завдання з оновлення машини місцева оборонна компанія Akaer виконала повністю. Cascavel NG отримав цифрову систему управління вогнем з новими оптико-прицільними телевізійними пристроями та балістичним комп'ютером на додачу до штатної гармати калібру 90 мм. Додався ще окремий панорамний приціл, інтеграція ПТРК MSS-1.2, ремоторизація, а також оновлення підвіски.

ПТРК MSS-1.2 — це бразильська розробка, яка стартувала у 80-х роках, була доведена до стадії прототипу 2004 року, а до армії потрапила тільки 2013-го. Цей ПТРК використовує систему наведення "лазерна стежка" і має ефективну дальність до 2 км.

Журналісти вважають таку модернізацію станом на 2022 рік еталонною, але наголошують на відсутності протимінного захисту, встановлення якого було неможливим.

Є питання до цілої низки заходів стосовно захисту від дронів. Ідеться про окремий бойовий модуль з автоматичною гарматою і снарядами з програмованим підривом і комплекс активного захисту. Схожі рішення вже ухвалені європейськими оборонними гігантами й узяті за основу в Японії.

Бойова машина EE-9 Cascavel NG

Встановлення ПТРК на базі бойових машин починає конкурувати з ідеєю встановлення баражувальних боєприпасів або інших дронів, які дають змогу атакувати в режимі NLOS (стрільба, коли ціль не видно). Або використанням ПТРК із такою можливістю. Реалії поля бою демонструють, що дуже важливо мати можливість вести ефективний вогонь із закритих позицій, бо саме для цього в ЗСУ застосовуються навіть французькі AMX-10RC.

У збройних силах Бразилії 98 модернізованих Cascavel NG нестимуть службу разом із закупленими в Італії колісними танками Centauro II.

Нагадаємо, що угорська армія посилюється танками Leopard 2A7HU нової версії, які поставила Німеччина.

Також повідомлялося, що в Південній Кореї танк K1A2 з ДНК "Абрамса" поєднали з бойовою машиною K21 і K2 Black Panther.