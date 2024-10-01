В штате Минветеранов смогут работать действующие военнослужащие: указ президента

Украинские военнослужащие отныне могут быть привлечены к разработке и внедрению важных инициатив для ветеранского сообщества, подчеркнула Наталья Калмыкова.

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Украинские военнослужащие отныне смогут совмещать должности в армии и работу в "ветеранском" министерстве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Как отмечается, президент Владимир Зеленский 30 сентября подписал Указ "О внесении изменения в Указ Президента Украины от 3 мая 2017 года № 126/2017". Отныне некоторые вакантные должности в Минветеранов могут быть замещены военнослужащими Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

При этом, представители Сил обороны могут оставаться на военной службе, без исключения из списков личного состава.

"Ничего для ветеранов без ветеранов! Отныне украинские ветераны и ветеранки, которые несут военную службу, и другие действующие военнослужащие могут быть привлечены к работе в Минветеранов и принимать непосредственное участие в разработке и внедрении важных инициатив для ветеранского сообщества", — отметила профильный министр Наталья Калмыкова.

Премьер Денис Шмыгаль и глава Минветеранов Наталья Калмыкова Фото: Nataliia Kalmykova

Напомним, в Украине запустили е-Карту услуг для ветеранов войны. Ветераны и ветеранки, а также их семьи и семьи погибших защитников и защитниц могут найти государственные услуги и помощь, которую оказывают негосударственные и международные организации.

В октябре 2023 года в Минветеранов отмечали, что после окончания войны с Россией количество ветеранов в Украине может увеличиться до четырех миллионов человек.