У штаті Мінветеранів зможуть працювати діючі військовослужбовці: указ президента

Українські військовослужбовці відтепер можуть бути залучені до розробки та впроваджень важливих ініціатив для ветеранської спільноти, наголосила Наталія Калмикова.

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Українські військовослужбовці відтепер зможуть суміщати посади в армії та роботу у "ветеранському" міністерстві. Про це повідомили в пресслужбі Уряду.

Як зазначається, президент Володимир Зеленський 30 вересня підписав Указ "Про внесення зміни до Указу Президента України від 3 травня 2017 року № 126/2017". Відтепер деякі вакантні посади у Мінветеранів можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань.

При цьому, представники Сил оборони можуть залишатися на військовій службі, без виключення зі списків особового складу.

"Нічого для ветеранів без ветеранів! Відтепер українські ветерани й ветеранки, які несуть військову службу, та інші діючі військовослужбовці можуть бути залучені до роботи у Мінветеранів та брати безпосередню участь у розробці та впровадженні важливих ініціатив для ветеранської спільноти", — зазначила профільний міністр Наталія Калмикова.

Прем'єр Денис Шмигаль та очільниця Мінветеранів Наталія Калмикова Фото: Nataliia Kalmykova

Нагадаємо, в Україні запустили е-Карту послуг для ветеранів війни. Ветерани та ветеранки, а також їхні родини й сім’ї загиблих захисників і захисниць можуть знайти державні послуги та допомогу, яку надають недержавні й міжнародні організації.

У жовтні 2023 року у Мінветеранів зазначали, що після закінчення війни з Росією кількість ветеранів в Україні може збільшитися до чотирьох мільйонів осіб.