Украинская баллистическая ракета успешно прошла летные испытания, — Зеленский
Президент Украины также отметил, что ВСУ уже начали применять дальнобойную ракету-дрон "Паляница".
Владимир Зеленский заявил, что в Украине создали новую баллистическую ракету и она успешно прошла летные испытания. Об этом президент Украины сообщил на открытии второго Международного форума оборонных индустрий.
По его словам, ВСУ уже начали применять совершенно новый класс украинского оружия — дальнобойную ракету-дрон "Паляница". Также уже работают и другие виды дальнобойных дронов, а также морские дроны.
"Прошла успешно летные испытания наша новая баллистическая ракета. Продолжается успешное применение ракет "Нептун", производится до 20 артиллерийских систем "Богдан" ежемесячно", — рассказал Зеленский. Он также отметил, что если когда-то украинская "оборонка" выглядела "беспомощной", то сейчас это отрасль, которая на пути к лидерству как минимум в Европе.
"Благодаря оборонной индустрии, Украина должна стать одним из ключевых глобальных доноров безопасности и очень сильным игроком на глобальном рынке оружия и оборонных технологий. Каждый, кто будет с нами, кто будет с Украиной, я уверен, выиграет", — сказал Зеленский, отметив, что Украина гарантирует каждому из партнеров, что эту новую силу будут использовать для укрепления глобальной стабильности.
"Мир с Украиной – свободной и сильной Украиной – гораздо безопаснее", — резюмировал Зеленский.
Напомним, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал о первом успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница".
Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, одна "Паляница" стоит менее 1 миллиона долларов. Фокус писал о новом уникальном украинском оружии.