Украинская баллистическая ракета успешно прошла летные испытания, — Зеленский

Президент Украины также отметил, что ВСУ уже начали применять дальнобойную ракету-дрон "Паляница".

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Владимир Зеленский заявил, что в Украине создали новую баллистическую ракету и она успешно прошла летные испытания. Об этом президент Украины сообщил на открытии второго Международного форума оборонных индустрий.

Владимир Зеленский на открытии второго Международного форума оборонных индустрий

По его словам, ВСУ уже начали применять совершенно новый класс украинского оружия — дальнобойную ракету-дрон "Паляница". Также уже работают и другие виды дальнобойных дронов, а также морские дроны.

Морской украинский дрон Фото: Офис президента

"Прошла успешно летные испытания наша новая баллистическая ракета. Продолжается успешное применение ракет "Нептун", производится до 20 артиллерийских систем "Богдан" ежемесячно", — рассказал Зеленский. Он также отметил, что если когда-то украинская "оборонка" выглядела "беспомощной", то сейчас это отрасль, которая на пути к лидерству как минимум в Европе.

"Благодаря оборонной индустрии, Украина должна стать одним из ключевых глобальных доноров безопасности и очень сильным игроком на глобальном рынке оружия и оборонных технологий. Каждый, кто будет с нами, кто будет с Украиной, я уверен, выиграет", — сказал Зеленский, отметив, что Украина гарантирует каждому из партнеров, что эту новую силу будут использовать для укрепления глобальной стабильности.

Владимир Зеленский на открытии второго Международного форума оборонных индустрий Фото: Офис президента

"Мир с Украиной – свободной и сильной Украиной – гораздо безопаснее", — резюмировал Зеленский.

Напомним, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал о первом успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница".

Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, одна "Паляница" стоит менее 1 миллиона долларов. Фокус писал о новом уникальном украинском оружии.