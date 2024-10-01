Українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування, — Зеленський
Президент України також зазначив, що ЗСУ вже почали застосовувати далекобійну ракету-дрон "Паляниця".
Володимир Зеленський заявив, що в Україні створили нову балістичну ракету і вона успішно пройшла льотні випробування. Про це президент України повідомив на відкритті другого Міжнародного форуму оборонних індустрій.
За його словами, ЗСУ вже почали застосовувати абсолютно новий клас української зброї — далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Також уже працюють й інші види далекобійних дронів, а також морські дрони.
"Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета. Триває успішне застосування ракет "Нептун", виробляється до 20 артилерійських систем "Богдан" щомісяця", — розповів Зеленський. Він також зазначив, що якщо колись українська "оборонка" виглядала "безпорадною", то зараз це галузь, яка на шляху до лідерства щонайменше в Європі.
"Завдяки оборонній індустрії, Україна має стати одним із ключових глобальних безпекових донорів і дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Кожен, хто буде з нами, хто буде з Україною, я впевнений, виграє", — сказав Зеленський, зазначивши, що Україна гарантує кожному з партнерів, що цю нову силу використовуватимуть для зміцнення глобальної стабільності.
"Мир з Україною — вільною і сильною Україною — набагато безпечніший", — резюмував Зеленський.
Нагадаємо, 24 серпня президент України Володимир Зеленський розповів про перше успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця".
Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, одна "Паляниця" коштує менше 1 мільйона доларів. Фокус писав про нову унікальну українську зброю.