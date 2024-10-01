Українська балістична ракета успішно пройшла льотні випробування, — Зеленський

Президент України також зазначив, що ЗСУ вже почали застосовувати далекобійну ракету-дрон "Паляниця".

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Володимир Зеленський заявив, що в Україні створили нову балістичну ракету і вона успішно пройшла льотні випробування. Про це президент України повідомив на відкритті другого Міжнародного форуму оборонних індустрій.

Володимир Зеленський на відкритті другого Міжнародного форуму оборонних індустрій

За його словами, ЗСУ вже почали застосовувати абсолютно новий клас української зброї — далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Також уже працюють й інші види далекобійних дронів, а також морські дрони.

Морський український дрон Фото: Офіс президента

"Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета. Триває успішне застосування ракет "Нептун", виробляється до 20 артилерійських систем "Богдан" щомісяця", — розповів Зеленський. Він також зазначив, що якщо колись українська "оборонка" виглядала "безпорадною", то зараз це галузь, яка на шляху до лідерства щонайменше в Європі.

"Завдяки оборонній індустрії, Україна має стати одним із ключових глобальних безпекових донорів і дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Кожен, хто буде з нами, хто буде з Україною, я впевнений, виграє", — сказав Зеленський, зазначивши, що Україна гарантує кожному з партнерів, що цю нову силу використовуватимуть для зміцнення глобальної стабільності.

Володимир Зеленський на відкритті другого Міжнародного форуму оборонних індустрій Фото: Офіс президента

"Мир з Україною — вільною і сильною Україною — набагато безпечніший", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 24 серпня президент України Володимир Зеленський розповів про перше успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця".

Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, одна "Паляниця" коштує менше 1 мільйона доларів. Фокус писав про нову унікальну українську зброю.