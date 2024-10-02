Днестр на матрасе или "знакомые" на КПП: в Киеве задержали волынянку, которая помогала уклонистам

За 10 или 11 тысяч евро женщина предлагала военнообязанным сбежать в Молдову, сообщают правоохранители. Сейчас ей грозит до девяти лет лишения свободы.

Related video

Уроженка Волынской области наладила схему переправки военнообязанных граждан через украинскую границу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Своим клиентам 48-летняя женщина предлагала два "пакета услуг" на выбор — за 10 тысяч евро мужчины призывного возраста могли переплыть Днестр на надувном матрасе в Республику Молдова, или же за 11 тысяч их должны были пропустить на контрольном пункте "знакомые".

В прокуратуре уточняют, что жительница Волыни на своем автомобиле забирала мужчину из любого места Украины и везла в пограничную зону в Черновицкой области.

Для совершения сделки подозреваемая прибыла в Киев, где ее задержали правоохранители во время получения 11 000 евро.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский рассказал, как происходит вручение повесток по почте.

Фокус также писал о том, что украинцы, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, все равно должны быть готовы впоследствии оказаться на службе в ВСУ.