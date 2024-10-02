Дністер на матраці або "знайомі" на КПП: у Києві затримали волинянку, яка допомагала ухилянтам

За 10 або ж 11 тисяч євро жінка пропонувала військовозобов’язаним втекти до Молдови, повідомляють правоохоронці. Наразі їй загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

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Уродженка Волинської області налагодила схему переправлення військовозобов'язаних громадян через український кордон. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Своїм клієнтам 48-річна жінка пропонувала два "пакети послуг" на вибір – за 10 тисяч євро чоловіки призовного віку могли переплисти Дністер на надувному матраці до Республіки Молдова, або ж за 11 тисяч їх мали пропустити на контрольному пункті "знайомі".

У прокуратурі уточнюють, що мешканка Волині на своєму автомобілі забирала чоловіка з будь-якого місця України та везла до прикордонної зони в Чернівецькій області.

Для здійснення угоди підозрювана прибула до Києва, де її затримали правоохоронці під час отримання 11 000 євро.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський розповів, як відбувається вручення повісток поштою.

Фокус також писав про те, що українці, які мають право на відстрочку від мобілізації, все одно мають бути готові згодом опинитись на службі у ЗСУ.