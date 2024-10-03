Танк Leopard 2 попал в руки россиян: машину осматривают на "Уралвагонзаводе" (видео)

Военные эксперты отметили, что изучение немецкого танка может раскрыть некоторые аспекты западных технологий, однако оно вряд ли приведет к каким-либо краткосрочным прорывам в российском танкостроении.

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На предприятие российской корпорации "Уралвагонзавод" доставлен немецкий танк Leopard 2A6, захваченный российскими военными в зоне боевых действий в Украине. Об этом 2 октября сообщили в Defence Blog со ссылкой на пресс-службу компании.

Трофейный танк был оставлен экипажем, вероятно, из-за технической неисправности, а не в результате боевых действий, и находится в достаточно хорошем состоянии.

Согласно распространенному в российских СМИ заявлению, эксперты проведут анализ оборудования машины для оценки ее боевых и технических возможностей.

"Эксперты проведут анализ узлов, систем и подсистем танка, чтобы оценить реальный военно-технический уровень различных систем и самой захваченной машины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские специалисты уже приступили к детальному изучению машины. Танк был поднят на домкраты, и начались работы по его разборке. Эксперты "Уралвагонзавода" анализируют конструкцию танка, включая узлы и системы, чтобы дать военно-техническую оценку. Результаты исследования могут предоставить важные данные для российских военных, однако сроки окончания работы пока не называются.

Leopard 2A6 — один из самых современных танков западного производства, активно используемый странами НАТО. Его захват предоставляет России уникальную возможность изучить систему, которая активно применялась против ее войск после поставок техники западными партнерами Украины.

Тем не менее, эксперты полагают, что текущие промышленные мощности России могут оказаться недостаточными для обратного проектирования или копирования танка.

Обозреватели подчеркнули, что последний российский танк, Т-90М, был разработан в ответ на современные западные и американские бронемашины. Однако, как показал анализ российских танков, захваченных украинскими войсками, Россия по-прежнему сильно зависит от иностранных комплектующих и не сделала значительного прогресса в разработке танков за пределы технологий 1990-х годов.

И хотя изучение Leopard 2A6 может раскрыть некоторые аспекты западных технологий, эксперты отмечают, что оно вряд ли приведет к каким-либо краткосрочным прорывам в российском танкостроении.

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Напомним, по информации The Wall Street Journal, Силы обороны держат танки Abrams и новые Leopard подальше от линии фронта. По словам украинского мехвода, вначале войны технику прятали в вырытых траншеях, но с развитием сферы БПЛА подобные методы уже не применяются.