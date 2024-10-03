Танк Leopard 2 потрапив до рук росіян: машину оглядають на "Уралвагонзаводі" (відео)

Військові експерти зазначили, що вивчення німецького танка може розкрити деякі аспекти західних технологій, однак воно навряд чи призведе до будь-яких короткострокових проривів у російському танкобудуванні.

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На підприємство російської корпорації "Уралвагонзавод" доставили німецький танк Leopard 2A6, захоплений російськими військовими в зоні бойових дій в Україні. Про це 2 жовтня повідомили в Defence Blog із посиланням на прес-службу компанії.

Трофейний танк був залишений екіпажем, ймовірно, через технічну несправність, а не внаслідок бойових дій, і перебуває в досить хорошому стані.

Згідно з поширеною в російських ЗМІ заявою, експерти проведуть аналіз обладнання машини для оцінки її бойових і технічних можливостей.

"Експерти проведуть аналіз вузлів, систем і підсистем танка, щоб оцінити реальний військово-технічний рівень різних систем і самої захопленої машини", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що російські фахівці вже розпочали детальне вивчення машини. Танк було піднято на домкрати, і почалися роботи з його розбирання. Експерти "Уралвагонзавода" аналізують конструкцію танка, включно з вузлами й системами, щоб дати військово-технічну оцінку. Результати дослідження можуть надати важливі дані для російських військових, проте терміни закінчення роботи поки що не називаються.

Leopard 2A6 — один із найсучасніших танків західного виробництва, який активно використовують країни НАТО. Його захоплення надає Росії унікальну можливість вивчити систему, яка активно застосовувалася проти її військ після постачання техніки західними партнерами України.

Проте експерти вважають, що поточні промислові потужності Росії можуть виявитися недостатніми для зворотного проєктування або копіювання танка.

Оглядачі підкреслили, що останній російський танк, Т-90М, був розроблений у відповідь на сучасні західні та американські бронемашини. Однак, як показав аналіз російських танків, захоплених українськими військами, Росія, як і раніше, сильно залежить від іноземних комплектуючих і не зробила значного прогресу в розробці танків за межі технологій 1990-х років.

І хоча вивчення Leopard 2A6 може розкрити деякі аспекти західних технологій, експерти зазначають, що воно навряд чи призведе до будь-яких короткострокових проривів у російському танкобудуванні.

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Нагадаємо, за інформацією The Wall Street Journal, Сили оборони тримають танки Abrams і нові Leopard подалі від лінії фронту. За словами українського мехвода, спочатку війни техніку ховали у виритих траншеях, але з розвитком сфери БПЛА подібні методи вже не застосовуються.