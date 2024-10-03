750 км больше не проблема: "Искандер-М" может долетать до Винницкой области за 10 минут, — военкор

Россияне планируют увеличить дальность баллистической ракеты "Искандер-М" до 1000 км и, вероятно, постепенно достигнут этой цели, считает Богдан Мирошников.

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Военный журналист Богдан Мирошников сообщил о новых угрозах, связанных с российскими ракетами "Искандер-М". По его словам, прохождение этих ракет из Курской области в Жмеринский район подтверждает, что дальность их полета теперь достигает не менее 750 км. Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду, 2 октября.

"Искандер-М" теперь способен долетать до линии Звягель-Хмельник-Жмеринка-Шаргород. Кроме того, Мирошников отмечает, что это может быть не максимальное расстояние.

"Они же хотели довести "Искандер-м" до 1000 км по дальности. Вот постепенно и сделают. Вопросы остаются только по точности. Я думаю, что на данный момент все, что дальше 500-550 км, будет иметь точность плюс-минус "трамвайная остановка". Но со временем точность будет улучшаться", — написал журналист.

Мирошников отметил, что это новые вызовы для украинцев, к которым надо адаптироваться. Он считает, что необходимо "как можно скорее выводить на поле боя собственную баллистику".

По его оценкам, при ракетных атаках на западном направлении жителям Винницы и Житомира будет оставаться до 10 минут, чтобы найти укрытие.

Что известно об "Искандер-М"

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" способны одновременно запускать две разные ракеты — "Искандер-К" и "Искандер-М". Основная разница между ними заключается в типе ракеты: "Искандер-К" является крылатой ракетой, а "Искандер-М" — баллистической.

Как объяснял экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, "Искандер-К" является наземным аналогом крылатой ракеты "Калибр". В то же время "Искандер-М" действует по другому принципу, достигая стратосферы и возвращаясь на цель на очень высокой скорости.

"Искандер-М" и "Искандер-К": в чем разница Фото: Слово і діло

Обе ракеты имеют боевую часть весом примерно 500 кг, а их дальность поражения составляет 500-600 км. При попадании, они наносят значительный ущерб на расстоянии до 60 метров. Наибольшую угрозу представляет сложность их перехвата: "Искандер-К" летит на низкой высоте, что делает ее менее заметной для систем ПВО, тогда как "Искандер-М" движется на гиперзвуковой скорости, что затрудняет ее сбивание.

Напомним, в ночь на 30 сентября российские войска атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М", запущенной с временно оккупированного Крымского полуострова.