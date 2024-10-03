750 км більше не проблема: "Іскандер-М" може долітати до Вінниччини за 10 хвилин, — військкор

Росіяни планують збільшити дальність балістичної ракети "Іскандер-М" до 1000 км і, ймовірно, поступово досягнуть цієї мети, вважає Богдан Мірошников.

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Військовий журналіст Богдан Мірошников повідомив про нові загрози, пов’язані з російськими ракетами "Іскандер-М". За його словами, проходження цих ракет із Курської області до Жмеринського району підтверджує, що дальність їхнього польоту тепер сягає щонайменше 750 км. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook в середу, 2 жовтня.

"Іскандер-М" тепер здатен долітати до лінії Звягель-Хмільник-Жмеринка-Шаргород. Крім того, Мірошников зазначає, що це може бути не максимальна відстань.

"Вони ж хотіли довести "Іскандер-м" до 1000 км по дальності. Ось поступово і зроблять. Питання залишаються тільки по точності. Я думаю, що на даний момент все, що далі 500-550 км, буде мати точність плюс-мінус "трамвайна зупинка". Але з часом точність покращуватиметься", — написав журналіст.

Мірошников наголосив, що це нові виклики для українців, до яких треба адаптуватися. Він вважає, що необхідно "якомога скоріше виводити на поле бою власну балістику".

За його оцінками, при ракетних атаках на західному напрямку жителям Вінниці та Житомира залишатиметься до 10 хвилин, щоб знайти укриття.

Що відомо про "Іскандер-М"

Російські оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер" здатні одночасно запускати дві різні ракети — "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Основна різниця між ними полягає в типі ракети: "Іскандер-К" є крилатою ракетою, а "Іскандер-М" — балістичною.

Як пояснював ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, "Іскандер-К" є наземним аналогом крилатої ракети "Калібр". Водночас "Іскандер-М" діє за іншим принципом, досягаючи стратосфери і повертаючись на ціль на дуже високій швидкості.

"Іскандер-М" та "Іскандер-К": у чому різниця Фото: Слово і діло

Обидві ракети мають бойову частину вагою приблизно 500 кг, а їхня дальність ураження становить 500-600 км. При влучанні, вони завдають значної шкоди на відстані до 60 метрів. Найбільшу загрозу становить складність їхнього перехоплення: "Іскандер-К" летить на низькій висоті, що робить її менш помітною для систем ППО, тоді як "Іскандер-М" рухається на гіперзвуковій швидкості, що ускладнює її збиття.

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", запущеною з тимчасово окупованого Кримського півострова.