Два фрегата и корветы Pohang: Южная Корея и Филиппины расширяют стратегическое сотрудничество

Южная Корея поставила региональной стране корветы класса Pohang. BRP Conrado Yap, переданный в 2019 году, представляет собой отремонтированное судно для противолодочной борьбы.

Related video

В Малайзии на саммите 7 октября в столичном дворце Малакананг президент Южной Кореи Юн Сук Ель со своим филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом-младшим договорились о расширении сотрудничества в области морской безопасности. Об этом сообщает Yonhap News Agency on October. Фрегат BRP Antonio Luna класса Jose Rizal

Важнейший компонент соглашения — подписание меморандума о взаимопонимании между агентствами береговой охраны обеих стран. Его цель — укрепление обмена данными, совместных поисково-спасательных операций и усиление координации в области безопасности на море.

Усиление военно-морского сотрудничества происходит в период обострения региональной напряженности, в Южно-Китайском море в особенности. Здесь свобода судоходства остается критической проблемой. Обе страны обязались поддерживать основанный на правилах морской порядок в регионе и согласовывать свои позиции по поддержке стабильности и обеспечению безопасного прохода коммерческих и военных судов.

Участие Южной Кореи в береговой обороне Филиппин будет углубляться. Планируется, что южнокорейские военные примут участие в учениях по береговой обороне под руководством Филиппин. Это мероприятие призвано стать платформой для улучшения оперативной координации и повышения возможностей Филиппин по наблюдению за побережьем.

Такие усилия — часть более широкого плана по модернизации филиппинских военных, программы, которая предусматривает более активное участие Южной Кореи посредством передачи технологий, продажи оборудования и совместных учений.

Южная Корея в последние годы сыграла значительную роль в модернизации филиппинских ВМС, при этом поставлялись различные военно-морские активы, укрепляющие возможности морской обороны страны.

В числе ключевых приобретений: два фрегата класса Jose Rizal — BRP Jose Rizal (FF-150) и BRP Antonio Luna (FF-151) — были поставлены Hyundai Heavy Industries (HHI) в 2020 и 2021 годах.

Помимо фрегатов, Южная Корея поставила корветы класса Pohang. BRP Conrado Yap (PS-39), переданный в 2019 году, представляет собой отремонтированное судно, повышающее возможности ВМС по борьбе с подводными лодками.

Напомним, что Южная Корея представила мощнейшую в мире ракету Hyunmoo-5 для разрушения укрепленных и подземных целей.

Также сообщалось, что скоро будет построен первый десантно-штурмовой корабль Китая, с дизайном, напоминающим два острова.