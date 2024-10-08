Южная Корея представила Hyunmoo-5 — мощнейшую в мире ракету для разрушения укреплений

Передовой арсенал баллистических ракет предназначен для повышения обороноспособности в условиях региональных угроз.

Related video

Южная Корея впервые представила свою новую баллистическую ракету Hyunmoo-5 на церемонии, посвященной 76-й годовщине вооруженных сил страны. Она считается мощнейшей ядерной баллистической ракетой в мире, специально разработанной для уничтожения укрепленных и подземных целей. Об этом пишет Army Recognition.

Передовой арсенал баллистических ракет предназначен для повышения обороноспособности в условиях региональных угроз. В его основе — серия Hyunmoo. Дальность, грузоподъемность и точность этих ракет в последние годы были значительно улучшены.

Новейшая модель, Hyunmoo-5, считается одной из самых грозных неядерных баллистических ракет в мире. Может нести впечатляющую 9-тонную обычную боеголовку, способную поражать и уничтожать хорошо укрепленные подземные объекты, распространенные в регионах противника. Возможность развертывания Hyunmoo-5 на массивном девятиосном транспортном средстве TEL еще больше подчеркивает его мобильность и стратегическую гибкость, что позволяет Южной Корее запускать ракеты из разных мест с минимальной подготовкой.

Кроме Hyunmoo-5 Южная Корея разрабатывает другие баллистические и крылатые ракеты увеличенной дальности, некоторые из них достигают более 800 км. Эти достижения поддерживают стратегию обороны Южной Кореи "по трем осям", включая Kill Chain (упреждающий удар), противовоздушную и противоракетную оборону Кореи. Акцент на сочетании баллистических и высокоточных ракет отражает приверженность Сеула поддержанию мощного сдерживающего фактора против региональных угроз, особенно тогда, когда Северная Корея продолжает расширять свои собственные ракетные возможности. С помощью своей постоянно развивающейся ракетной программы Южная Корея стремится укрепить способность быстро и решительно противостоять и нейтрализовывать потенциальные угрозы.

Напомним, что во Франции создали роботизированную лодку Seaquest S, при этом исходили из опыт Украины.

Также сообщалось, что российские войска ударили по Харькову, а количество пострадавших возросло до 16.