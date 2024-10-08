РФ ударила по Харькову: количество пострадавших возросло до 16, трое — в тяжелом состоянии

Утром российские оккупанты нанесли удар по Харькову, повредив гражданское предприятие. По предварительным данным, известно о 16 пострадавших, семеро из которых были госпитализированы, другим — оказана помощь на месте.

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Утром российские оккупанты нанесли удар по Харькову, было зафиксировано несколько попаданий и повреждения инфраструктуры. Количество пострадавших возросло до 16 человек, сообщает городской голова Игорь Терехов в своем Telegram.

"[Сейчас] уже 16 пострадавших", — сообщил глава Харькова.

Мэр Харькова Игорь Терехов также добавил, что прилет в областном центре был не один, а несколько. Правоохранители сейчас устанавливают тип вооружения, которым нанесены удары по гражданскому предприятию.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов также сообщил, что в результате вражеского обстрела было зафиксировано попадание в Индустриальном районе города. Предварительно известно, что повреждения получило гражданское предприятие. Впоследствии Синегубов сообщил, что сейчас были госпитализированы семь человек. Другим пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте.

По информации главы местной ОГА, среди пострадавших был 16-летний ребенок, а три человека находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, Фокус сообщал, что в ночь на 8 октября российские оккупанты атаковали Украину "Искандерами" и "Шахедами". Вследствие работы сил ПВО, было уничтожено 18 из 19 ударных БпЛА "Shahed", еще один вернулся на территорию РФ.

Также председатель Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что Россия в течение четырех часов терроризировала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате атаки в Черноморске загорелись квартиры на 4-м, 5-м и 6-м этажах, а огонь распространился на 100 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.