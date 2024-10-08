РФ вдарила по Харкову: кількість постраждалих зросла до 16, троє — у важкому стані

Зранку російські окупанти завдали удару по Харкову, пошкодивши цивільне підприємство. За попередніми даними, відомо про 16 постраждалих, семеро з яких були госпіталізовані, іншим — надана допомога на місці.

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Зранку російські окупанти завдали удару по Харкову, було зафіксовано кілька влучань та пошкодження інфраструктури. Кількість постраждалих зросла до 16 осіб, повідомляє міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram.

"[Наразі] вже 16 постраждалих", — повідомив очільник Харкова.

Мер Харкова Ігор Терехов також додав, що приліт в обласному центрі був не один, а декілька. Правоохоронці наразі встановлюють тип озброєння, яким завдано удари по цивільному підприємству.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що в результаті ворожого обстрілу було зафіксовано влучання в Індустріальному районі міста. Попередньо відомо, що пошкоджень зазнало цивільне підприємство. Згодом Синєгубов повідомив, що наразі було шпиталізовано семеро людей. Іншим постраждалим було надано медичну допомогу на місці.

За інформацією очільника місцевої ОВА, серед постраждалих була 16-річна дитина, а троє осіб перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що вночі проти 8 жовтня російські окупанти атакували Україну "Іскандерами" і "Шахедами". Внаслідок роботи сил ППО, було знищено 18 з 19 ударних БПЛА "Shahed", ще один повернувся на територію РФ.

Також голова Одеської ОДА Олег Кіпер заявив, що Росія протягом чотирьох годин тероризувала Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки у Чорноморську загорілися квартири на 4-му, 5-му та 6-му поверхах, а вогонь поширився на 100 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.