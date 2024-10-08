Південна Корея представила Hyunmoo-5 — найпотужнішу у світі ракету для руйнування укріплень

Передовий арсенал балістичних ракет призначений для підвищення обороноздатності в умовах регіональних загроз.

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Південна Корея вперше представила свою нову балістичну ракету Hyunmoo-5 на церемонії, присвяченій 76-й річниці збройних сил країни. Вона вважається найпотужнішою ядерною балістичною ракетою у світі, спеціально розробленою для знищення укріплених і підземних цілей. Про це пише Army Recognition.

Передовий арсенал балістичних ракет призначений для підвищення обороноздатності в умовах регіональних загроз. В його основі — серія Hyunmoo. Дальність, вантажність і точність цих ракет останніми роками були значно поліпшені.

Новітня модель, Hyunmoo-5, вважається однією з найбільш грізних неядерних балістичних ракет у світі. Може нести 9-тонну звичайну боєголовку, здатну уражати й знищувати добре укріплені підземні об'єкти, поширені в регіонах противника. Можливість розгортання Hyunmoo-5 на масивному дев'ятивісному транспортному засобі TEL ще більше демонструє його мобільність і стратегічну гнучкість, що дає змогу Південній Кореї запускати ракети з різних місць із мінімальною підготовкою.

Крім Hyunmoo-5 Південна Корея розробляє інші балістичні та крилаті ракети збільшеної дальності, деякі з них досягають понад 800 км. Ці досягнення підтримують стратегію оборони Південної Кореї "за трьома осями", включно з Kill Chain (випереджувальний удар), протиповітряною і протиракетною обороною Кореї. Акцент на поєднанні балістичних і високоточних ракет відображає прихильність Сеула підтримці потужного стримувального фактора проти регіональних загроз, особливо тоді, коли Північна Корея продовжує розширювати свої власні ракетні можливості. За допомогою своєї ракетної програми, що постійно розвивається, Південна Корея прагне зміцнити здатність швидко і рішуче протистояти й нейтралізовувати потенційні загрози.

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