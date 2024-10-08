Два фрегати і корвети Pohang: Південна Корея і Філіппіни розширюють стратегічну співпрацю

Південна Корея поставила регіональній країні корвети класу Pohang. BRP Conrado Yap, переданий 2019 року, являє собою відремонтоване судно для протичовнової боротьби.

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У Малайзії на саміті 7 жовтня у столичному палаці Малакананг президент Південної Кореї Юн Сок Йоль зі своїм філіппінським колегою Фердинандом Маркосом-молодшим домовилися про розширення співпраці в галузі морської безпеки. Про це повідомляє Yonhap News Agency on October.

Найважливіший компонент угоди — підписання меморандуму про взаєморозуміння між агентствами берегової охорони обох країн. Його мета — зміцнення обміну даними, спільних пошуково-рятувальних операцій і посилення координації в галузі безпеки на морі.

Посилення військово-морського співробітництва відбувається в період загострення регіональної напруженості, в Південнокитайському морі особливо. Тут свобода судноплавства залишається критичною проблемою. Обидві країни зобов'язалися підтримувати заснований на правилах морський порядок у регіоні та узгоджувати свої позиції щодо підтримки стабільності та гарантування безпечного проходу комерційних і військових суден.

Участь Південної Кореї в береговій обороні Філіппін буде поглиблюватися. Планується, що південнокорейські військові візьмуть участь у навчаннях з берегової оборони під керівництвом Філіппін. Цей захід покликаний стати платформою для поліпшення оперативної координації та підвищення можливостей Філіппін зі спостереження за узбережжям.

Такі зусилля — частина ширшого плану з модернізації філіппінських військових, програми, яка передбачає активнішу участь Південної Кореї за допомогою передання технологій, продажу устаткування і спільних навчань.

Південна Корея останніми роками зіграла значну роль у модернізації філіппінських ВМС, водночас постачали різні військово-морські активи, що зміцнюють можливості морської оборони країни.

Серед ключових придбань: два фрегати класу Jose Rizal — BRP Jose Rizal (FF-150) і BRP Antonio Luna (FF-151) — поставили Hyundai Heavy Industries (HHI) у 2020 і 2021 роках.

Крім фрегатів, Південна Корея поставила корвети класу Pohang. BRP Conrado Yap (PS-39), переданий 2019 року, являє собою відремонтоване судно, що підвищує можливості ВМС у боротьбі з підводними човнами.

Нагадаємо, що Південна Корея представила найпотужнішу у світі ракету Hyunmoo-5 для знищення укріплених і підземних цілей.

Також повідомлялося, що скоро буде побудований перший десантно-штурмовий корабель Китаю, з дизайном, що нагадує два острови.