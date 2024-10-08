"Все в русском стиле": в ВСУ рассказали, как ВС РФ брали и не взяли Каменское на Запорожье

Оккупанты пришли ротой к позициям Сил обороны, где их атаковали операторы БпЛА. После этого они убежали, оставив раненых, рассказал боец.

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ВС РФ 7 октября объявили о захвате Каменского в Запорожской области. Впрочем, на самом деле все происходило не так, как заявляют россияне. Об этом сообщается в телеграм-канале Сергея Стерненко.

Оккупанты пошли в атаку, но она для них обернулась неудачей. Отражали штурм россиян воины 3-го полка ССО.

"Случайно увидели заявление к*цапов о взятии Каменского. Не понятно зачем выдавать свои тяжкие провалы и надеяться что х**ло даст медальку. Вашему вниманию видео рашн спецоперации, все в русском стиле — прийти ротой по полю, получить п**лей от нескольких расчетов пилотов, бросать раненых и погибших и убежать, а напоследок — заявить о героическом продвижении в Каменском", — рассказал один из бойцов.

На обнародованных кадрах видно, как украинские защитники охотятся на россиян, которые смогли пробраться в населенный пункт, но не смогли из него выбраться.

Бои в районе Каменского в Запорожье

Напомним, что 8 октября сообщалось, что на Северском направлении в результате контратаки Силам обороны удалось улучшить позиции и расширить серую зону.

Также сообщалось, что 7 октября сообщалось, что ВС РФ зашли в город Торецк в Донецкой области. В населенном пункте идут бои. Силы обороны контратакуют и возвращают утраченные позиции