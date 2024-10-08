"Все в руському стилі": в ЗСУ розповіли, як ЗС РФ брали і не взяли Камʼянське на Запоріжжі

Окупанти прийшли ротою до позицій Сил оборони, де їх атакували оператори БпЛА. Після цього вони втекли, залишивши поранених, розповів боєць.

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ЗС РФ 7 жовтня оголосили про захоплення Камʼянського у Запорізькій області. Втім, насправді все відбувалося не так, як заявляють росіяни. Про це повідомляється у телеграм-каналі Сергія Стерненка.

Окупанти пішли в атаку, але вона для них обернулася невдачею. Відбивали штурм росіян воїни 3-го полку ССО.

"Випадково побачили заяву к*цапів про взяття Кам’янського. Не зрозуміло навіщо видавати свої тяжкі провали і сподіватися що х**ло дасть медальку. До вашої уваги відео рашн спецоперації, все в руському стилі — прийти ротою по полю, отримати п**лей від декількох розрахунків пілотів, покидати поранених і загиблих і втекти, а на останок — заявити про героїчне просування в Кам’янському", — розповів один із бійців.

На оприлюднених кадрах видно, як українські захисники полюють на росіян, які змогли пробратися в населений пункт, але не змогли з нього вибратися.

Бої в районі Камʼянського на Запоріжжі

Нагадаємо, 8 жовтня повідомлялося, що на Сіверському напрямку в результаті контратаки Силам оборони вдалося покращити позиції та розширити сіру зону.

Також 7 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ зайшли до міста Торецьк на Донеччині. В населеному пункті точаться бої. Сили оборони контратакують і повертають втрачені позиції