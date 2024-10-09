Одна из крупнейших сделок: Польша подписала контракт на поставки 96 вертолетов Apache AH-64E

Представители Минобороны страны вместе с американскими партнерами ожидают, что такие соглашения позволят создать в Польше возможности для технического обслуживания вертолетов Apache.

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Польша собирается подписать ряд соглашений в ближайшие недели на закупку 96 вертолетов AH-64E Apache Guardian для польских вооруженных сил. Об этом сообщает польский оборонный журнал Defence24.

Заместитель главы Польского агентства вооружений полковник Роберт Фроммхольц рассказал о таких планах. Примерно в течение двух недель в Польше планируют подписать соглашения на приобретение вертолетов Apache Guardian. Представители Минобороны страны вместе с американскими партнерами ожидают, что эти соглашения позволят создать в Польше возможности для технического обслуживания вертолетов Apache и всего семейства двигателей, используемых на других платформах нового поколения.

Контракт на поставки Apache Guardian станет крупнейшим в истории польских вооруженных сил. В максимальный пакет войдут:

37 радаров AN/APG-78 Longbow;

96 интерферометров AN/APR-48B MRFI 2;

1844 противотанковых ракеты AGM-114R2 Hellfire;

460 противотанковых ракет AGM-179A JAGM;

508 ракет класса "воздух-воздух" FIM-92K Stinger;

Несколько тысяч легких управляемых ракет APKWS.

Также было одобрено приобретение полного спектра пакетов логистической и учебной поддержки для новых вертолетов, систем самообороны и возможностей MUM-T (Manned-Unmanned Teaming). Максимальная стоимость контракта на вертолеты производства Boeing оценивается в 12 млрд долларов. Ожидается, что окончательная сумма будет несколько ниже.

Напомним, что в американских ВВС вертолеты UH-60 Black Hawk заменят на машины Valor.

Ранее сообщалось, что американский генерал составил список вооружения, которое поможет Украине в войне с РФ.