Одна з найбільших угод: Польща підписала контракт на постачання 96 вертольотів Apache AH-64E

Представники Міноборони країни разом з американськими партнерами очікують, що такі угоди дадуть змогу створити в Польщі можливості для технічного обслуговування вертольотів Apache.

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Польща збирається підписати низку угод найближчими тижнями на закупівлю 96 вертольотів AH-64E Apache Guardian для польських збройних сил. Про це повідомляє польський оборонний журнал Defence24.

Заступник голови Польського агентства озброєнь полковник Роберт Фроммхольц розповів про такі плани. Приблизно протягом двох тижнів у Польщі планують підписати угоди на придбання вертольотів Apache Guardian. Представники Міноборони країни разом з американськими партнерами очікують, що ці угоди дадуть змогу створити в Польщі можливості для технічного обслуговування гелікоптерів Apache і всього сімейства двигунів, що використовуються на інших платформах нового покоління.

Контракт на постачання Apache Guardian стане найбільшим в історії польських збройних сил. У максимальний пакет увійдуть:

37 радарів AN/APG-78 Longbow;

96 інтерферометрів AN/APR-48B MRFI 2;

1844 протитанкові ракети AGM-114R2 Hellfire;

460 протитанкових ракет AGM-179A JAGM;

508 ракет класу "повітря-повітря" FIM-92K Stinger;

Кілька тисяч легких керованих ракет APKWS.

Також було схвалено придбання повного спектра пакетів логістичної та навчальної підтримки для нових гелікоптерів, систем самооборони та можливостей MUM-T (Manned-Unmanned Teaming). Максимальна вартість контракту на вертольоти виробництва Boeing оцінюється в 12 млрд доларів. Очікується, що остаточна сума буде дещо нижчою.

Нагадаємо, що в американських ВПС вертольоти UH-60 Black Hawk замінять на машини Valor.

Раніше повідомлялося, що американський генерал склав список озброєння, яке допоможе Україні у війні з РФ.