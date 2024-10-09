США могли б надати Україні високоточні ракети JASSM і захищену мережу зв'язку Link 16, вважає генерал Кріс Каволі. Київ уже неодноразово запитував обидві системи.

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Головнокомандувач збройними силами США в Європі генерал Крістофер Каволі склав список систем озброєння, які мають у своєму розпорядженні США і які можуть допомогти Україні в боротьбі з Росією, але які адміністрація Байдена ще не надала. Про це повідомляє CNN.

За словами джерел, знайомих із доповіддю, яку було представлено Конгресу на початку минулого місяця, генерал виклав список можливостей США, які могли б допомогти українським військовим битися ефективніше.

До списку увійшли крилата ракета повітряного базування Joint Air-to-Surface Standoff Missile і система зв'язку, відома як Link 16 — мережа обміну даними, яка використовується США і НАТО. Вона повинна забезпечити більш безперебійний зв'язок між бойовими системами і особливо корисна для управління і контролю ППО і ПРО.

Україна вже неодноразово запитувала обидві системи, сказало інше джерело, знайоме із запитами Києва.

Список Каволі не пояснює, чому США не надали дані системи, які, на його думку, могли б бути корисними, проте раніше, як зазначає CNN, американські чиновники висловлювали занепокоєння тим, що секретні американські технології можуть потрапити до рук Росії. Крім того, ракети класу "повітря-земля", які запускаються з винищувачів, можуть виявитися марними для українців, якщо вони не досягнуть певного рівня переваги в повітрі, додало джерело.

Загалом американські чиновники кажуть, що вони дають Україні все, що, за оцінками американських військових, Києву потрібно наразі для підтримки своєї боротьби. Чиновники також стверджують, що обмежені поставки США систем ATACMS великої дальності краще використовувати проти цілей у Криму.

Українці, як підкреслюється, вже провели кілька успішних ударів у глибині Росії, використовуючи свої власні безпілотники, які насправді мають значно більшу дальність, ніж ATACMS, і при цьому завдали шкоди російській оборонно-промисловій базі.

Американські чиновники також заявили, що Росія в будь-якому разі перемістила деякі зі своїх найцінніших цілей за межі 180-мильного радіуса дії ATACMS. Однак українці стверджують, що в радіусі дії перебуває ще безліч російських активів, включно з військовими базами, виробничими та логістичними об'єктами, які могли б стати стратегічними цілями.

Як спосіб захисту у сфері безпеки, якщо колишній президент Дональд Трамп переможе в листопаді, США та їхні союзники працюють над способами забезпечення України всім необхідним до кінця 2025 року. НАТО створило власний механізм сприяння наданню допомоги та військової підготовки. Однак загалом США сподіваються, що 2025 рік стане поворотним моментом у здатності Росії підтримувати власні військові зусилля.

Нагадаємо, видання The Times писало, що з'явилися явні докази того, що Китай надавав Росії зброю, яку та використовує у війні проти України.

Також повідомлялося, що НАТО більше боїться, що Україна програє в конвенційній війні, а ядерні загрози РФ, за словами журналістів, втрачають свою силу.