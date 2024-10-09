США могли бы предоставить Украине высокоточные ракеты JASSM и защищенную сеть связи Link 16, считает генерал Крис Каволи. Киев уже неоднократно запрашивал обе системы.

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Главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи составил список систем вооружения, которыми располагает США и которые могут помочь Украине в борьбе с Россией, но которые администрация Байдена еще не предоставила. Об этом сообщает CNN.

По словам источников, знакомых с докладом, который был представлен Конгрессу в начале прошлого месяца, генерал изложил список возможностей США, которые могли бы помочь украинским военным сражаться более эффективно.

В список вошли крылатая ракета воздушного базирования Joint Air-to-Surface Standoff Missile и система связи, известная как Link 16 — сеть обмена данными, используемая США и НАТО. Она должна обеспечить более бесперебойную связь между боевыми системами и особенно полезна для управления и контроля ПВО и ПРО.

Украина уже неоднократно запрашивала обе системы, сказал другой источник, знакомый с запросами Киева.

Список Каволи не объясняет, почему США не предоставили данные системы, которые, по его мнению, могли бы быть полезными, однако ранее, как отмечает CNN, американские чиновники выражали обеспокоенность тем, что секретные американские технологии могут попасть в руки России. Кроме того, ракеты класса "воздух-земля", которые запускаются с истребителей, могут оказаться бесполезными для украинцев, если они не достигнут определенного уровня превосходства в воздухе, добавил источник.

В целом, американские чиновники говорят, что они дают Украине все, что, по оценкам американских военных, Киеву нужно в данный момент для поддержки своей борьбы. Чиновники также утверждают, что ограниченные поставки США систем ATACMS большой дальности лучше использовать против целей в Крыму.

Украинцы, как подчеркивается, уже провели несколько успешных ударов в глубине России, используя свои собственные беспилотники, которые на самом деле имеют гораздо большую дальность, чем ATACMS и при этом нанесли ущерб российской оборонно-промышленной базе.

Американские чиновники также заявили, что Россия в любом случае переместила некоторые из своих самых ценных целей за пределы 180-мильного радиуса действия ATACMS. Однако украинцы утверждают, что в радиусе действия находится еще множество российских активов, включая военные базы, производственные и логистические объекты, которые могли бы стать стратегическими целями.

В качестве способа защиты в сфере безопасности, если бывший президент Дональд Трамп победит в ноябре, США и их союзники работают над способами обеспечения Украины всем необходимым до конца 2025 года. НАТО создало собственный механизм содействия оказанию помощи и военной подготовки. Однако в целом США надеются, что 2025 год станет поворотным моментом в способности России поддерживать собственные военные усилия.

Напомним, издание The Times писало, что появились явные доказательства того, что Китай предоставлял России оружие, которое та использует в войне против Украины.

Также сообщалось, что НАТО больше боится, что Украина проиграет в конвенциональной войне, а ядерные угрозы РФ, по словам журналистов, теряют свою силу.