Уничтожают дешевые БПЛА: Пентагон заказал более 500 дронов-перехватчиков Roadrunner-M

В Минобороны США ищут способы борьбы с угрозой со стороны дешевых дронов и дальнобойных боеприпасов. Маневренный дрон Roadrunner запускается вертикально и возвращается обратно.

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Пентагон заказал у американского производителя БПЛА Anduril дрон-перехватчик Roadrunner на сотни миллионов долларов. Более 500 Roadrunner-M, а также системы радиоэлектронной борьбы Pulsar будут поставлены в рамках сделки стоимостью почти на четверть млрд долларов, поставки начнутся в 2024 году. Об этом пишет The War Zone.

Pulsar представляет собой модульную, сетевую систему радиоэлектронной борьбы с искусственным интеллектом, которая устанавливается на базовых станциях, транспортных средствах и самолетах. Новый заказ примерно в два с половиной раза превышает предыдущие расходы Минобороны на обе системы.

Заказ был сделан в рамках продолжающейся работы Пентагон по предотвращению быстро растущих угроз со стороны БПЛА. Главным образом они предназначены для борьбы с дешевыми беспилотниками и дальнобойными боеприпасами. Roadrunner запускается и возвращается вертикально, обладает высокой степенью маневренности благодаря турбореактивным двигателям с векторной тягой.

Если один БПЛА запущен и при этом нет необходимости ликвидировать с его помощью воздушную угрозу — БПЛА, крылатые ракеты и низколетящие самолеты — его можно будет восстановить и дозаправить для новой миссии.

В зависимости от конфигурации система может использоваться для наблюдения и поражения целей на земле. Roadrunner в пусковых установках Nest распределяются по широкой площади, чтобы максимизировать время реагирования и зону защиты. Идея в том, что Roadrunner можно запускать по первому предупреждению или для упреждения, чтобы немедленно преследовать угрозу, если нужен перехват.

Anduril Roadrunner

Помимо защиты войск и объектов в передовых районах, Roadrunner может быть чрезвычайно полезен на борту кораблей, которые стали основными целями атак БПЛА.

В пресс-релизе Anduril сообщается об оперативном развертывании БПЛА Roadrunner для боевой оценки с января 2024 года. В то же время, Pulsar оперативно использовался в нескольких регионах с августа 2023 года.

Аналогичные кинетические системы противодействия БПЛА, такие как Coyote от Raytheon, и системы РЭБ уже много лет используются в оперативном режиме, особенно в местах с высокой степенью угрозы на Ближнем Востоке. В рамках прошлых, менее крупных контрактов по Roadrunner и Pulsar, эти системы развертывались не столь широко.

Обе системы окажутся применимыми в будущих конфликтах, в особенности в районе Тихого океана, если Roadrunner и Pulsar продолжат доказывать свою полезность. Другими словами, заказы на столь мощное оружие могут быстро вырасти в геометрической прогрессии.

Напомним, что в США успешно испытали реактивный дрон Razor, который запускает ракеты Brimstone и Hellfire.

Также сообщалось, что, по данным FT, Украина может снять запрет с экспорта оружия и расширить производство беспилотных системы.