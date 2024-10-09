Знищують дешеві БпЛА: Пентагон замовив понад 500 дронів-перехоплювачів Roadrunner-M

У Міноборони США шукають способи боротьби із загрозою з боку дешевих дронів і далекобійних боєприпасів. Маневрений дрон Roadrunner запускається вертикально і повертається назад.

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Пентагон замовив у американського виробника БпЛА Anduril дрон-перехоплювач Roadrunner на сотні мільйонів доларів. Понад 500 Roadrunner-M, а також системи радіоелектронної боротьби Pulsar поставлять у межах угоди вартістю майже на чверть млрд доларів, постачання почнуться 2024 року. Про це пише The War Zone.

Pulsar являє собою модульну, мережеву систему радіоелектронної боротьби зі штучним інтелектом, яка встановлюється на базових станціях, транспортних засобах і літаках. Нове замовлення приблизно у два з половиною рази перевищує попередні витрати Міноборони на обидві системи.

Замовлення було зроблено в межах роботи Пентагона щодо запобігання загроз з боку БпЛА. Головним чином вони призначені для боротьби з дешевими безпілотниками й далекобійними боєприпасами. Roadrunner запускається і повертається вертикально, має високий ступінь маневровості завдяки турбореактивним двигунам з векторною тягою.

Якщо один БпЛА запущено і водночас не потрібно ліквідувати за його допомогою повітряну загрозу — безпілотники, крилаті ракети та літаки, які летять низько, — його можна буде відновити й дозаправити для нової місії.

Залежно від конфігурації система може використовуватися для спостереження й ураження цілей на землі. Roadrunner у пускових установках Nest розподіляються по широкій площі, щоб максимізувати час реагування і зону захисту. Ідея в тому, що Roadrunner можна запускати за першим попередженням або для попередження, щоб негайно переслідувати загрозу, якщо потрібне перехоплення.

Anduril Roadrunner

Крім захисту військ і об'єктів у передових районах, Roadrunner може бути надзвичайно корисним на борту кораблів, які стали основними цілями атак БпЛА.

У пресрелізі Anduril повідомляється про оперативне розгортання БпЛА Roadrunner для бойової оцінки із січня 2024 року. Водночас Pulsar оперативно використовували в кількох регіонах із серпня 2023 року.

Аналогічні кінетичні системи протидії БпЛА, як-от Coyote від Raytheon, і системи РЕБ уже багато років використовують в оперативному режимі, особливо в місцях із високим ступенем загрози на Близькому Сході. У межах минулих, менш великих контрактів щодо Roadrunner і Pulsar, ці системи розгортали не настільки широко.

Обидві системи можуть бути застосовними в майбутніх конфліктах, особливо в районі Тихого океану, якщо Roadrunner і Pulsar і надалі доводитимуть свою корисність. Іншими словами, замовлення на таку потужну зброю можуть швидко зрости в геометричній прогресії.

Нагадаємо, що у США успішно випробували реактивний дрон Razor, який запускає ракети Brimstone і Hellfire.

Також повідомлялося, що, за даними FT, Україна може зняти заборону з експорту зброї та розширити виробництво безпілотних систем.