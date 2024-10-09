Редкий снимок: спутник снял два китайских авианосца Liaoning и Shandong в одном кадре (фото)

По словам австралийского аналитика по морской безопасности Алекса Лака, это первый случай, когда эти корабли заметили пришвартованными друг рядом с другом.

Related video

Во вторник, 8 октября, два китайских авианосца запечатлели стоящими друг рядом с другом на одной и той же военно-морской базе в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Newsweek

На спутниковых снимкам, которые опубликованы в свободном доступе, показаны корабли CNS Liaoning и CNS Shandong у причала военно-морской базы Санья на острове Хайнань.

Это был первый случай, когда корабли заметили пришвартованными друг рядом с другом, отметил австралийский аналитик по морской безопасности Алекс Лак. Shandong базируется в Санье, а Liaoning находится в порту приписки в Циндао (провинция Шаньдун).

У Китая в общей сложности на воду спущены три авианосца, из которых CNS Fujian — самый современный. По состоянию на 4 октября он оставался у причала шанхайской верфи Цзяннань. Пока еще не введенный в эксплуатацию военный корабль провел морские испытания в прошлом месяце.

Недавнее перемещение 66 000-тонного корабля CNS Liaoning привлекло внимание некоторых военных обозревателей. В отчете Минобороны Японии говорится, что его заметили проходящим на юг из Восточно-Китайского моря в Филиппинское с 17 по 18 сентября.

Фото: Copernicus Data Space Ecosystem | Корабли CNS Liaoning и CNS Shandong

С 20 сентября по 1 октября CNS Liaoning участвовал в запусках палубной авиации в водах к востоку от Филиппин и к западу от Гуама. Ближайшее расстояние между ним и самой западной территорией США составляло всего 900 км.

Китайский авианосец покинул Филиппинское море и прошел на юго-запад в водах к юго-востоку от Филиппин. Liaoning не плыл на север обратно в Циндао, его перемещения были неизвестны до публикации последних спутниковых снимков.

Пока неясно, будет ли корабль Liaoning участвовать в совместных операциях с 70-тонным Shandong, первым авианосцем, построенным в Китае, и вторым в составе китайского флота.

Напомним, что впервые за последние 70 лет японский военный корабль Sazanami зашел в спорные воды возле Китая.

Также сообщалось, что в начале сентября Китай провел успешные испытания крылатой ракеты YJ-12B.