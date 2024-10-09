Рідкісний знімок: супутник зняв два китайські авіаносці Liaoning і Shandong в одному кадрі (фото)

За словами австралійського аналітика з морської безпеки Алекса Лака, це перший випадок, коли ці кораблі помітили пришвартованими один поруч з одним.

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У вівторок, 8 жовтня, два китайські авіаносці сфотографували такими, що стоять один поруч з одним на одній і тій самій військово-морській базі в Південнокитайському морі. Про це повідомляє Newsweek

На супутникових знімках, які опубліковані у вільному доступі, показані кораблі CNS Liaoning і CNS Shandong біля причалу військово-морської бази Санья на острові Хайнань.

Це був перший випадок, коли кораблі помітили пришвартованими один поруч з одним, зазначив австралійський аналітик з морської безпеки Алекс Лак. Shandong базується в Саньї, а Liaoning перебуває в порту приписки в Циндао (провінція Шаньдун).

У Китаю загалом на воду спущено три авіаносці, з яких CNS Fujian — найсучасніший. Станом на 4 жовтня він залишався біля причалу шанхайської корабельні Цзяннань. Поки що не введений в експлуатацію військовий корабель провів морські випробування минулого місяця.

Нещодавнє переміщення 66 000-тонного корабля CNS Liaoning привернуло увагу деяких військових оглядачів. У звіті Міноборони Японії йдеться, що його помітили, коли він проходив на південь зі Східнокитайського моря у Філіппінське із 17 по 18 вересня.

Фото: Copernicus Data Space Ecosystem | Кораблі CNS Liaoning і CNS Shandong

З 20 вересня до 1 жовтня CNS Liaoning брав участь у запусках палубної авіації у водах на схід від Філіппін і на захід від Гуама. Найближча відстань між ним і найзахіднішою територією США становила всього 900 км.

Китайський авіаносець покинув Філіппінське море і пройшов на південний захід у водах на південний схід від Філіппін. Liaoning не плив на північ назад у Циндао, його переміщення були невідомі до публікації останніх супутникових знімків.

Поки незрозуміло, чи братиме корабель Liaoning участь у спільних операціях із 70-тонним Shandong, першим авіаносцем, побудованим у Китаї, і другим у складі китайського флоту.

Нагадаємо, що вперше за останні 70 років японський військовий корабель Sazanami зайшов у спірні води біля Китаю.

Також повідомлялося, що на початку вересня Китай провів успішні випробування крилатої ракети YJ-12B.