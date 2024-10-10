Ракеты Sea Venom впервые применили с вертолета AgustaWestland AW159 Wildcat

В ходе испытаний подтвердились улучшенные наступательные возможности Wildcat, что дает возможность поражать надводные цели размером до корвета.

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Минобороны Великобритании 9 октября 2024 года сообщило, что вертолет Wildcat успешно провел первые боевые пуски противокорабельной ракеты Sea Venom. Испытание прошло на полигоне Аберпорт в Уэльсе. Об этом сообщает Army Recognition.

Такое испытание служит подтверждением улучшенных наступательных возможностей Wildcat, что позволяет поражать надводные цели размером до корвета. Такая возможность призвана усилить огневую мощь Королевского флота в ходе подготовки к будущим развертываниям авианосной ударной группы, в т. ч. и запланированным на 2025 год.

Sea Venom оснащен инфракрасной головкой с функцией "выстрелил и забыл", это дает ракете возможности автономного преследования цели. Ко всему прочему, высокоскоростной двусторонний канал передачи данных позволяет операторам отслеживать и корректировать траекторию ракеты во время полета и перенацеливать ее, уточнять точки прицеливания или прерывать миссию при необходимости.

Интеграция Sea Venom на Wildcat должна дополнить другие ракетные системы, такие как Martlet. Вертолеты Wildcat находятся на вооружении британских войск с 2015 года, им, среди прочего, отводится роль защиты авианосцев класса Queen Elizabeth.

Ракета Sea Venom vs ракеты Martlet

Обе разновидности — ракеты Sea Venom и Martlet — интегрированы на вертолеты AW159 Wildcat Королевского флота в рамках программы Future Anti-Surface Guided Weapon. Хотя обе выполняют функции класса "воздух-поверхность", они нужны для разных типов целей и оперативных нужд.

Ракеты Sea Venom

Sea Venom — более крупная и мощная ракета, предназначенная для поражения средних и крупных военных судов, таких как патрульные катера и корветы;

дальность полета — около 20 км;

вес боеголовки — 30 кг, что значительно мощнее, чем у Martlet;

ракета оснащена инфракрасной головкой самонаведения и наведением по каналу передачи данных.

В Sea Venom реализованы несколько профилей атаки, в т. ч. режимы атаки сверху и скольжения по поверхности моря, что делает ее универсальной для различных типов целей и условий.

Вертолет Wildcat

В свою очередь, Martlet — легкая ракета для быстрого и маневренного поражения небольших и слабо защищенных целей, таких как быстроходные ударные катера или беспилотные надводные суда.

При весе всего 13 кг с боеголовкой весом 3 кг она может развивать скорость, в два раза превышающую скорость звука. Дальность поражения — свыше 6 км.

Компактный размер Martlet позволяет вертолету перевозить до 20 ракет, что обеспечивает существенную огневую мощь против роевых атак с небольших катеров. Для точного поражения целей используется система наведения по лазерному лучу, что идеально подходит для поражения небольших или более подвижных целей на близком расстоянии.

Напомним, что в РФ хотят модернизировать штурмовик Су-25, а США списывают свои А-10.

Также сообщалось, что Минобороны в 2024 году разрешило к эксплуатации в ВСУ более 140 новых образцов беспилотников.