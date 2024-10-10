Ракети Sea Venom вперше застосували з вертольота AgustaWestland AW159 Wildcat

Під час випробувань підтвердилися поліпшені наступальні можливості Wildcat, що дає можливість уражати надводні цілі розміром до корвета.

Related video

Міноборони Великої Британії 9 жовтня 2024 року повідомило, що вертоліт Wildcat успішно провів перші бойові пуски протикорабельної ракети Sea Venom. Випробування відбулося на полігоні Аберпорт у Вельсі. Про це повідомляє Army Recognition.

Таке випробування є підтвердженням поліпшених наступальних можливостей Wildcat, що дає змогу уражати надводні цілі розміром до корвета. Така можливість покликана посилити вогневу міць Королівського флоту під час підготовки до майбутніх розгортань авіаносної ударної групи, зокрема і запланованих на 2025 рік.

Sea Venom оснащений інфрачервоною головкою з функцією "вистрілив — забув", це дає ракеті можливості автономного переслідування цілі. До всього іншого, високошвидкісний двосторонній канал передавання даних дає змогу операторам відстежувати й коригувати траєкторію ракети під час польоту і перенацілювати її, уточнювати точки прицілювання або переривати місію за необхідності.

Інтеграція Sea Venom на Wildcat має доповнити інші ракетні системи, такі як Martlet. Вертольоти Wildcat перебувають на озброєнні британських військ з 2015 року, їм, серед іншого, відводиться роль захисту авіаносців класу Queen Elizabeth.

Ракета Sea Venom vs ракети Martlet

Обидва різновиди — ракети Sea Venom і Martlet — інтегровані на вертольоти AW159 Wildcat Королівського флоту в рамках програми Future Anti-Surface Guided Weapon. Хоча обидві виконують функції класу "повітря-поверхня", вони потрібні для різних типів цілей і оперативних потреб.

Ракети Sea Venom

Sea Venom — більша і потужніша ракета, призначена для ураження середніх і великих військових суден, таких як патрульні катери та корвети;

дальність польоту — близько 20 км;

вага боєголовки — 30 кг, що значно потужніша, ніж у Martlet;

ракета оснащена інфрачервоною голівкою самонаведення і наведенням за каналом передачі даних.

У Sea Venom реалізовано кілька профілів атаки, зокрема режими атаки зверху і ковзання поверхнею моря, що робить її універсальною для різних типів цілей і умов.

Вертоліт Wildcat

Своєю чергою, Martlet — легка ракета для швидкого і маневрового ураження невеликих і слабо захищених цілей, як-от швидкохідні ударні катери або безпілотні надводні судна.

За ваги лише 13 кг з боєголовкою вагою 3 кг вона може розвивати швидкість, що вдвічі перевищує швидкість звуку. Дальність ураження — понад 6 км.

Компактний розмір Martlet дає змогу перевозити до 20 ракет, що забезпечує суттєву вогневу міць проти ройових атак із невеликих катерів. Для точного ураження цілей використовується система наведення по лазерному променю, що ідеально підходить для ураження невеликих або більш рухомих цілей на близькій відстані.

Нагадаємо, що у РФ хочуть модернізувати штурмовик Су-25, а США списують свої А-10.

Також повідомлялося, що Міноборони у 2024 році дозволило до експлуатації в ЗСУ понад 140 нових зразків безпілотників.